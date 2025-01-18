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大學學測今登場 12.1萬考生上場應試

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
114學年大學學測今天登場，大考中心統計今年學測報名人數約12.1萬人。記者曾吉松／攝影
114學年大學學測今天登場，大考中心統計今年學測報名人數約12.1萬人。記者曾吉松／攝影

114學年大學學測今天登場，首日考數學Ａ、自然科。大考中心統計今年學測報名人數約12.1萬人，數學Ａ約9.2萬人選考，占7成6；自然科歷來選考人數最少，今年約8萬人選考，占6成6。教育部則提醒考生，應試務必攜帶有效證件正本，考試時手機務必完全關機，以免被扣分。

ㄧ早很多家長陪同到校為考生加油，學校也派出加油團列在校門口為考生打氣，也有考生趁溫暖冬陽舒服的天氣，伸展筋骨疏解壓力，希望考個好成績。

114學年大學學測今天登場，首日考數學Ａ、自然科。大考中心統計今年學測報名人數約12.1萬人。記者曾吉松／攝影
114學年大學學測今天登場，首日考數學Ａ、自然科。大考中心統計今年學測報名人數約12.1萬人。記者曾吉松／攝影
114學年大學學測今天登場，學校派出加油團列在校門口為考生打氣，希望考出好成績。記者曾吉松／攝影
114學年大學學測今天登場，學校派出加油團列在校門口為考生打氣，希望考出好成績。記者曾吉松／攝影

114學測

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