大學學測今登場 12.1萬考生上場應試

114學年大學學測今天登場，首日考數學Ａ、自然科。大考中心統計今年學測報名人數約12.1萬人，數學Ａ約9.2萬人選考，占7成6；自然科歷來選考人數最少，今年約8萬人選考，占6成6。教育部則提醒考生，應試務必攜帶有效證件正本，考試時手機務必完全關機，以免被扣分。

ㄧ早很多家長陪同到校為考生加油，學校也派出加油團列在校門口為考生打氣，也有考生趁溫暖冬陽舒服的天氣，伸展筋骨疏解壓力，希望考個好成績。 114學年大學學測今天登場，首日考數學Ａ、自然科。大考中心統計今年學測報名人數約12.1萬人。記者曾吉松／攝影 114學年大學學測今天登場，學校派出加油團列在校門口為考生打氣，希望考出好成績。記者曾吉松／攝影