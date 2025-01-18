學測／決戰理組！首日數A、自然科登場 注意事項一次看

114學年大學學測今天登場，首日考數學Ａ、自然科。大考中心統計今年學測報名人數約12.1萬人，數學Ａ約9.2萬人選考，占7成6；自然科歷來選考人數最少，今年約8萬人選考，占6成6。教育部則提醒考生，應試務必攜帶有效證件正本，考試時手機務必完全關機，以免被扣分。

教育部日前也透過社群提醒考生，務必攜帶應試有效證件正本，如身分證、有照片的健保卡、駕照、居留證、護照或身心障礙證明，而學生證則「非」應試有效證件。

歷來手機未關機均為學測違規大宗，教育部也表示，考生手機應「完全關機」，包含關閉鬧鈴、震動、提示音等，開啟飛航模式或設定為靜音均「非」完全關機，若違規被查獲，將扣減該節成績3級分。

另外，教育部也指出，手機以及智慧型手表、智慧型眼鏡或手環等穿戴式裝置亦不得攜帶入座，若攜帶手表、小型時鐘等，則不可有計算、記憶、通訊、傳輸或拍攝等功能。

教育部也提醒，考試鈴響起後，考生方可在答題卷上以正楷簽名，考試鈴響畢後必須立刻停止作答。提前簽名或未簽名者，都會依規定扣減該科成績2級分與1級分。

另外，根據中央氣象署預報，今起大陸冷氣團減弱、氣溫回升，但清晨受輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，西半部日夜溫差大；明天學測第2天北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼；下周一學測第3天東北季風增強，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大。