學測今登場 考生12.1萬人

一一四學年大學學測今天登場，今年約十二點一萬人報考，首日考數學Ａ、自然科。台大為今年北部身障生試場，準備七十九台電腦助視障、注意力不集中等考生應試。教育部提醒考生，應試務必攜帶有效證件正本，考試時手機務必完全關機，以免被扣分。

據大考中心統計，今年學測總計十二萬一一八二人報名，較去年略增，編配於卅四個考區、三五三一個試場應考。由於參採校系多，今年國文、英文均有十二萬人選考，占總報名人數九成九；數學Ａ約九點二萬人選考，占七成六；數學Ｂ則受理組生跨考影響，報考人數達九點九萬人、約八成二。另外，今年社會科報考人數也有九點八萬，約占八成；自然科歷來選考人數最少，今年約八萬人選考，占六成六。整體而言，本屆考生平均選考五科。

台大統計，今年共一三四名身心障礙生於台大應試，由台大提供廿七間試場。最多的障別為學習障礙四十五人，其次為自閉症卅八人，再者為視覺障礙十五人。

台大註冊組長李宏森表示，近年申請身心障礙及重大傷病應考服務考生愈來愈多，今年台大試場準備七十九台電腦，其中十八台為盲用電腦，供視障學生使用；另有六十一台電腦協助注意力不集中、學習障礙等情況考生作答。