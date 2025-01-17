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大學學測明起登場 新北在10處考場發包種茶包祝「包中」

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
大學學測將於1月18日登場，新北市農業局準備「鐵定包中」包種茶包祝福考生。圖／新北市農業局提供
大學學測將於1月18日登場，新北市農業局準備「鐵定包中」包種茶包祝福考生。圖／新北市農業局提供

114學年度大學學測將於1月18至20日登場，為替考生加油打氣，新北市農業局準備新北「鐵定包中」包種茶包，考試期間於各考場考生休息區可免費索取，即日起至1月20日，也可至新北市農會文山茶共同產銷推廣中心免費索取。

為考生祈福，讓考生能充分發揮爭取好成績，農業局在新北市10個考場考生休息區提供免費「鐵定包中」茶包，在冬日喝杯包種茶不僅能溫暖身心、提神醒腦，同時取「包種」茶諧音，給考生送上「包準考中」理想校系的美好祝福。

包種茶屬部分發酵茶，茶湯水色蜜黃透亮，入口滋味甘醇鮮爽，充滿蘭花、茉莉花、梔子花等獨特花香。新北市農會文山茶共同產銷推廣中心主任翁啟二表示，包種茶象徵「包中」，諧音有應試順利及金榜題名之意，包種茶不僅適合贈送考生，也推薦贈送給身邊親友，表達求職、求子、求姻緣順利成功的好彩頭。

新北市政府農業局長諶錫輝表示，新北市是北臺灣最重要的包種茶產地，新北市茶農更在全國製茶技術競賽屢奪冠軍並斬獲國際大獎，透過辦理評鑑與製茶技術競賽，輔導農民切磋傳承在地好茶風味，期勉考生與新北包種茶一同包中金榜。

大學學測將於1月18日登場，新北市農業局準備「鐵定包中」包種茶包祝福考生。圖／新北市農業局提供
大學學測將於1月18日登場，新北市農業局準備「鐵定包中」包種茶包祝福考生。圖／新北市農業局提供

114學測

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