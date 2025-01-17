學測明登場今開放看考場 考生該注意的提醒在這裡

學測明天登場，高雄師範大學負責高雄一考區、中山大學負責二考區，今下午2時至4時開放考生看考場、座位，學生和家長均可進入試場查看，文山高中葉同學由家人陪同看考場，她說，心情緊張忐忑，先看好考場吃下定心丸；高師大校長王政彥則提醒考生提早出門，以免因交通流量驟增塞車遲到。

學測將於18日至20日舉行3天，高師大負責高雄第一考區，4分區高雄師大、高雄師大附中、中正高中及鳳新高中，總共143個試場、4629名考生應試。

高師大副校長兼考區發言人唐硯漁指出，近年學測違規情形以未帶應試有效證件入場應試、攜帶行動電話入場、考試結束鈴聲響畢仍繼續作答、考試開始鈴響前翻閱試題本、答題卷或簽名、書寫、劃記、作答的違規件數最多，請考生務必遵守相關規定。

中山大學負責高雄第二考區，考生人數共計5220人，3分區考場包含道明高中、高雄高中及高雄女中，中山大學提醒，考生入場後至考試開始鈴響前，不得翻閱試題本、簽題卷並不得簽名、書寫、劃記、作答。

考試開始鈴響起，請考生於確認該節答題卷、應試號碼與姓名後，於答題卷上「確認後考生簽名欄」簽全名，未簽名者扣減該節成績1級分。

此外，考場內也禁止飲水及嚼食口香糖，如因病需中途喝水，可於考前持相關證明，向試務辦公室報備；有關考生個人必須使用的醫療器材，則須持醫院診斷證明書並經檢查方能使用。

近年常有考生攜帶穿戴式裝置或行動電話入場，考試開始鈴響後，若發現行動電話未完全關機，不論置放位置，依違規處理辦法第8條，視使用情節輕重處罰，將扣減其該節成績至少為3級分，最高為該節不予計分。