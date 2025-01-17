大學學測明登場 台大身障生試場備79台應試電腦 創新高

114學年升大學學測將於明日起一連三天登場，國立台灣大學為今年北區身心障礙生試場總計134名考生應試，台大指出，今年準備79台電腦，幫助視障、注意力不集中等考生應考。

明日學測登場，首日將考數學Ａ、自然科，依照往例，無論學生應考期程，均於今天下午2至4時開放看考場。台大試場本屆學測服務身心障礙考生，今也開放學生、家長進入教室查看應試環境和設備。

台大統計，今年共計134名身心障礙考生於台大應試，提供27間試場，其中5間為單人試場。今年最多的障別為學習障礙45人，其次為自閉症38人，再者為視覺障礙15人。針對如學習障礙考生，台大提供如電腦、語音因播放器、耳塞、衛生紙、放大鏡等輔具應考。

台大註冊組長李宏森表示，近年申請身心障礙及重大傷病應考服務的考生愈來愈多，今年台大試場總計準備79台電腦，其中18台為盲用電腦，供視障學生使用；另有61台電腦，則是協助注意力不集中、學習障礙等情況的考生打字作答。

另外，為防範近期麻疹、流感等疫情，李宏森也說，考生可選擇自主配戴口罩，若有發燒或其他呼吸道症狀，則建議考試全程配戴。若因持續咳嗽、擤鼻涕等造成聲響恐影響其他學生作答，屆時可能協助考生移至備用試場應試。

李宏森也談到，依大考中心提醒，請考生務必記得帶身份證、有照片的健保卡等有效證件應試，學生證「非有效證件」，考生也要記得於答題卷上以正楷簽寫全名，以免扣分得不償失。