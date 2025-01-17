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學測在即書沒念完怎麼辦？她分享「3招」考前調整心態：給自己獎勵

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友分享「3招」幫助考生們在考前調整心態。示意圖／Ingimage
一名男網友分享「3招」幫助考生們在考前調整心態。示意圖／Ingimage

114學年度大學入學考試學科能力測驗1月18日至20日舉行。一名男網友發文，稱學測在即，許多考生會擔心「書沒讀完」，內心會感到很愧疚，對此，他分享「3招」幫助考生們在考前調整心態，重點強調「盡力而為」就好，並且要適當給自己獎勵，放鬆心情才能迎接挑戰。

一名男網友在Dcard發文，表示學測在即，許多人可能像他一樣，書沒讀完，桌上的參考書跟新的一樣，每天玩手機都會感到愧疚，對此，他分享調整心態的「3招」，幫助考生迎接挑戰：

1、放下對「完美」的執著

剩餘的時間不可能把書全部讀完，要穩住會的題目和拿手的科目就很不錯了。

2、定小目標

每次念完一小時的書就給自己「小獎勵」，例如喝一杯手搖飲。

3、接受不完美

就算書沒念完也不代表失敗，學測不是一切，未來還有諸多挑戰，路也很多元，不要因為一時的挫折就氣餒。

原PO最後表示，考生要做的事就是「盡力而為」，發揮自己原本應有的實力就好，剩下的交給運氣和老天爺，也祝福考生們學測順利，並詢問網友們是否有其他調適心情和抗壓的方法。

此文一出，不少網友分享自己調整心態的方式，「吃點好吃的、看個短影片放鬆，真的撐不下去就挑幾個最拿手的科目，放大優勢」、「考前一天放輕鬆，早睡就好」。

也有網友指出「心態」的重要性，並建議可以考完探索自身興趣，「沒考好又怎樣，大不了多走幾條路，分發、重考、甚至去考警專都行，人生會卡關，完全是因為自己心態比考卷還難做」、「建議可以考完認真去探索對什麼有興趣想要什麼科系，以免之後讀了後悔」。

114學測

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