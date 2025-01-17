學測下午開放看考場 台南一考區8124人應試 提醒2證件無效

114學年度大學入學考試中心學科能力測驗1月18日至20日舉行，台南一考區設有台南一中、台南二中、台南女中、家齊高中及長榮中學等5個分區，各分區將於今天下午2時至4時開放查看試場，查看時可進入試場，請考生於上述規定時間內，前往分區（考場）學校查看試場，其餘時間皆不開放。

考生人數總計8124人，第一分區台南一中考生數1284人，第二分區台南二中1836人，第三分區台南女中1440人，第四分區家齊高中1692人，第五分區長榮中學1872人。

大考中心提醒考生，114學年度學科能力測驗所有分區考場學校皆辦理三天考試，114考試時間國綜、國寫各90分鐘，英文、數學A、數學B各100分鐘，社會、自然各110分鐘，各節考試開始前5分鐘打預備鈴，鈴響時即可入場，考試開始20分鐘後考生不得入場，入場後至考試開始60分鐘內不得離場。入場後至考試開始鈴響前，考生不得翻閱試題本，並不得書寫、畫記、作答或簽名，考試開始鈴響時，考生即可開始作答，考試結束鈴響畢，考生應即停止作答或簽名。

1月18日考數學A及自然，1月19日考英文、國綜、國寫，1月20日考數學B及社會。負責台南一考區試務的成功大學再次提醒考生，應於答題卷上正楷簽全名，應試時不得飲食(含喝水)。考生因生病等特殊原因已申請於考試中飲水或服用藥物時，可先將用水交予監試人員保管，需用時再舉手取用。

考生入場，應攜帶下列有效證件正本之一應考：國民身分證、有照片之健保卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等。特別提醒學生證、市民卡均視為無效證件。

行動電話、穿戴式裝置及其他非應試物品均應放在置物區，也務必確認行動電話及穿戴式裝置已取出電池或關機，手錶的鬧鈴功能也必須關閉，違反規定者一律依試場規則及違規處理辦法之規定處理。

為維護考場安寧並保持周遭交通順暢，市府工務局已通令台南女中等考場周邊道路管制施工，從今天開始禁挖、停挖，施工中的案件也需整理好場地與設備，避免影響交通與人車安全，考試期間將派員至考場周遭巡查，一旦發現有施工及道路挖掘情形，立即開罰，絕不寬貸。