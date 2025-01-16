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114學測考生平均選考5科 國英考生最多、選自然者最少

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
114學年大學學科能力測驗周六登場，今年約12萬人報考，明日下午2至4時開放看考場。記者蘇健忠／攝影
114學年大學學科能力測驗周六登場，今年約12萬人報考，明日下午2至4時開放看考場。記者蘇健忠／攝影

114升大學學測18至20日登場，明日下午例行開放考生看考場，大考中心統計今年報名人數總計12萬1182人，比去年略增，編配於34個考區，93個分區，3531個試場應考。今年選考國文英文者均高達9成9，8成2的考生選考數學B較數A多，選考自然依然最少，占6成6。

大考中心統計，由於參採校系最多，今年都有約12萬考生選考國文、英文，占總報名人數9成9；數學Ａ約9.2萬人報考，占7成6；數學B則受理組學生跨考影響，報考人數有9.9萬人、約8成2。

另外，今年社會科報考人數也有9.8萬，約占8成；自然科歷來選考人數最少，今年約8萬人選考，約占6成6。整體而言，本屆考生平均選考科數為5.05科。

大考中心表示，明天下午2時至4時開放考生查看考場，也提醒考生，查看試場及座位務必在規定時間內前往，其餘時間皆不開放，各考試地點「試場平面圖」可到大考中心網站學科能力測驗的考試訊息查覽。

根據中央氣象署預報，學測當天大陸冷氣團減弱氣溫回升，但清晨受輻射冷卻影響，各地天氣仍偏冷，西半部日夜溫差大；19日(周日)北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼；20日（下周一）東北季風增強，北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大。大考中心表示，考試期間因天氣寒冷需使用帽子、口罩、圍巾等須配合監試人員檢查，查驗身份時以不影響辨識面貌為原則。

學測18至20日登場，將於19日晚間7時起，陸續公告本次考科選擇、選填題參考答案，預計2月25日公布學測成績和相關統計資料，2月26日寄發成績通知單。若考生對本次成績有疑慮，則可於2月26日至3月4間辦理複查。

114學測 國文 數A 數B 自然科 英文

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