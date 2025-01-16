快訊

《黃仁勳傳》揭秘！曝台積電輝達合作緣起 憶首次接張忠謀電話：叫員工安靜

黃仁勳人在哪裡？今日行程有變 將直接抵達台中

資金從高股息ETF流向投資型保單 購買時注意65歲分水嶺

大學學測18日登場 高雄考場明天下午2至4點看考場

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
大學學測將登場，明天下午2 點起開放考生查看考場。圖／檔案照，高雄大學提供
大學學測將登場，明天下午2 點起開放考生查看考場。圖／檔案照，高雄大學提供

今年大學學測將在1月18日至20日登場，高雄分三個分區考場。負責學校指出，1月17日下午2時至4時開放查看試場座位，無論考生實際應考日期是自何日開始，要在規定時間內前往考場學校查看，其餘時間皆不開放。

114學年度學科能力測驗將於1月18日（周六）至114年1月20日（周一）舉行，報名人數總計12萬1100餘人。

高雄考區共計有三個分區考場，分別由國立中山大學、國立高雄大學及高雄師範大學負責。

中山大學指出，114學年度大學學科能力測驗將於1月18日至20日登場，國立中山大學負責的高雄（二）考區共計有三個分區考場，分設於道明高中（第一分區）、高雄高中（第二分區）及高雄女中(第三分區)，高雄（二）考區考生人數共計5220人。1月17日下午2時至4時開放查看試場座位。無論考生實際應考日期是自何日開始，查看試場皆請於1月17月規定時間內前往考場學校查看，其餘時間皆不開放查看。

高雄大學指出，負責高雄三考區，設有高雄市立中山高中（39間）、左營高中（28間）、楠梓高中（21間）共88間試場，考生人數總計3137人。高大校方提醒，1月17日周五下午2至4時開放查看試場，考生可（於試場外）查看座位但不得進入；考前備妥應試證件與合乎規定文具，當天提早出門避免塞車與擁擠人潮。

114學測

延伸閱讀

114學年度學科能力測驗18日登場 新北今下午開放查看考場

影／陳其邁春節前巡訪果菜批發市場 突遇民眾陳情！反應曝光

高雄金融科技創新園區開幕 陳其邁：帶動新創與基石產業

高雄金融科技創新園區開幕 打造綠色金融科技生態圈

相關新聞

114學年度學科能力測驗18日登場 新北今下午開放查看考場

114學年度大學入學考試中心學科能力測驗將於1月18日至20日登場，今天下午2時至4時開放考生查看考場，當日考場查看時間...

大學學測18日登場 高雄考場明天下午2至4點看考場

今年大學學測將在1月18日至20日登場，高雄分三個分區考場。負責學校指出，1月17日下午2時至4時開放查看試場座位，無論...

搶進大學夢幻科系 1111導入 AI 模型推出大數據落點分析

大學學測18日即將登場，1111人力銀行發言人黃若薇16日表示，隨著全球AI龍頭輝達（NVIDIA）在台灣設立海外總部幾...

學測18日登場12.1萬人報名 5大應考提醒一次看

114學年學科能力測驗訂於1月18日至20日舉行，約12萬.1人報名，大考中心整理5大應考提醒，包括必帶應試有效證件正本...

學測18日登場屏東考區2932名考生 屏大提醒勿跑錯考場

大學學測本月18日登場，屏東考區有2932名考生報名，屏東考區設置在屏東大學民生校區、屏師校區（原林森校區）與國立屏東女...

114學測整理包／最後倒數衝刺 必考重點、考場規則一次看

114學年新型學測將於明（2025）年1月18（六）、19（日）、20（一）日共三天舉行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。