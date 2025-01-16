大學學測18日登場 高雄考場明天下午2至4點看考場

今年大學學測將在1月18日至20日登場，高雄分三個分區考場。負責學校指出，1月17日下午2時至4時開放查看試場座位，無論考生實際應考日期是自何日開始，要在規定時間內前往考場學校查看，其餘時間皆不開放。

114學年度學科能力測驗將於1月18日（周六）至114年1月20日（周一）舉行，報名人數總計12萬1100餘人。

高雄考區共計有三個分區考場，分別由國立中山大學、國立高雄大學及高雄師範大學負責。

中山大學指出，114學年度大學學科能力測驗將於1月18日至20日登場，國立中山大學負責的高雄（二）考區共計有三個分區考場，分設於道明高中（第一分區）、高雄高中（第二分區）及高雄女中(第三分區)，高雄（二）考區考生人數共計5220人。1月17日下午2時至4時開放查看試場座位。無論考生實際應考日期是自何日開始，查看試場皆請於1月17月規定時間內前往考場學校查看，其餘時間皆不開放查看。

高雄大學指出，負責高雄三考區，設有高雄市立中山高中（39間）、左營高中（28間）、楠梓高中（21間）共88間試場，考生人數總計3137人。高大校方提醒，1月17日周五下午2至4時開放查看試場，考生可（於試場外）查看座位但不得進入；考前備妥應試證件與合乎規定文具，當天提早出門避免塞車與擁擠人潮。