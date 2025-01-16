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114學年度學科能力測驗18日登場 新北今下午開放查看考場

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
114學年度大學入學考試中心學科能力測驗將於1月18日至20日登場。圖／新北市教育局提供
114學年度大學入學考試中心學科能力測驗將於1月18日至20日登場。圖／新北市教育局提供

114學年度大學入學考試中心學科能力測驗將於1月18日至20日登場，今天下午2時至4時開放考生查看考場，當日考場查看時間準時開放與關閉，請考生務必把握時間。

新北市今年共計有1萬8332名考生報考，境內設有新北一考區5個考場，包含國立華僑高中、海山高中、板橋高中、新莊高中及丹鳳高中，新北二考區4個考場含新北高中、三民高中、永平高中及錦和高中及台北四考區新店高中考場，共10個考場。本次考試開放陪考，考場不提供紙杯，請學生及陪考人員自備環保杯。

根據歷年統計，考場違規事件以應試時手機響起為最多。提醒考生務必於考試前關閉手機及手錶鬧鈴，以免因不慎而遭扣減考試成績。考試當天如發現有座位標示單資料不符或桌椅不平整等問題，請儘速聯繫考場試務人員協助，切勿私自移動桌椅或更改標示單資料，以免造成試場混亂而影響自身及他人權益。應試前請詳閱簡章作答注意事項及試場規則。

考試期間如考生須穿戴連帽衣服，或使用耳塞，或因個人身體狀況或天氣寒冷使用帽子或口罩或手套或圍巾或非電子式傳統型暖暖包等，須配合監試人員檢查，且於身分查驗時，以不影響辨識面貌為原則。

教育局提醒，考生請預先了解交通動線，親自查看考場，避免無法準時到達。各考(分)區在考試當天早上9時15分預備鈴響、9時20分開始考試、9時40分截止入場、10時20分始可離場；請考生儘量提早出門，避免影響應考權益。

教育局表示，新北市聯合各局處及各考場學校，積極籌備各項考場服務，配合考試加開公車班次，進行交通管制與疏導與緊急醫療支援等多項措施服務市民，祝福學子應試順利。

114學年度大學入學考試中心學科能力測驗將於1月18日至20日登場。圖／新北市教育局提供
114學年度大學入學考試中心學科能力測驗將於1月18日至20日登場。圖／新北市教育局提供

114學測

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