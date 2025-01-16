搶進大學夢幻科系 1111導入 AI 模型推出大數據落點分析

大學學測18日即將登場，1111人力銀行發言人黃若薇16日表示，隨著全球AI龍頭輝達（NVIDIA）在台灣設立海外總部幾乎已成定局，搶著念高含金量的理工相關科系，更成為考生及家長的一時之選，建議學測放榜後，考生可先核對答案並進行1111「落點分析」，透過科學精準的大數據，有助於考生順利申請到有興趣、有前景的夢幻科系。

1111人力銀行與TUN大學網合作今發布「2025企業最愛大學」調查，針對有選才權力的企業負責人、主管及人資進行抽樣，調查項目包括「整體表現排行榜」、「公私立大學排行榜」、「公私立科技大學排行榜」、「18學群職場競爭力排行榜」以及「畢業生特質」等大類，分析企業主在進用人才時最偏好的學校，以及重視的特質，提供給即將進入大學校園的新鮮人與家長做為選擇校系的參考。

同時，1111人力銀行也推出落點分析網站包括學測、分科測驗、統測成績的落點分析，涵蓋多種升學管道，提供了非常豐富的升學資訊，像是考生最需要的「考古題」，內含近10年歷屆筆試與口試考古試題，讓學生免費下載模擬練習；「書面備審資源」則提供各領域的面試題庫，結合面試攻略與書面備審資料準備建議，助攻提高申請成功率，為大一準新鮮人提供指引。

1111人力銀行技術顧問葉耿甫也指出，改版後的1111「落點分析」，今年導入AI模型和數據分析工具，結合AI大數據運算技術，利用機器學習模型來分析歷年升學數據，可以即時更新資料庫，確保分析結果不會過時，囊括學測、分科測驗、統測成績的精準落點預測，搜羅全台近3,000個學系，還新增考科組合篩選功能，考生可以自行篩選校系參採科目，方便比對志願，並顯示多種組合類型成績以及前年度級分換算，以快速了解個人的優劣勢，成功搶進夢幻大學。