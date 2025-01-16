快訊

《黃仁勳傳》揭秘！曝台積電輝達合作緣起 憶首次接張忠謀電話：叫員工安靜

黃仁勳人在哪裡？今日行程有變 將直接抵達台中

資金從高股息ETF流向投資型保單 購買時注意65歲分水嶺

搶進大學夢幻科系 1111導入 AI 模型推出大數據落點分析

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
大學學測18日即將登場，1111人力銀行發言人黃若薇16日表示，隨著全球AI龍頭輝達在台灣設立海外總部幾乎已成定局，搶著念高含金量的理工相關科系，更成為考生及家長的一時之選，建議學測放榜後，考生可先核對答案並進行1111「落點分析」，透過科學精準的大數據，有助於考生順利申請到有興趣、有前景的夢幻科系。 圖／1111人力銀行提供
大學學測18日即將登場，1111人力銀行發言人黃若薇16日表示，隨著全球AI龍頭輝達在台灣設立海外總部幾乎已成定局，搶著念高含金量的理工相關科系，更成為考生及家長的一時之選，建議學測放榜後，考生可先核對答案並進行1111「落點分析」，透過科學精準的大數據，有助於考生順利申請到有興趣、有前景的夢幻科系。 圖／1111人力銀行提供

大學學測18日即將登場，1111人力銀行發言人黃若薇16日表示，隨著全球AI龍頭輝達（NVIDIA）在台灣設立海外總部幾乎已成定局，搶著念高含金量的理工相關科系，更成為考生及家長的一時之選，建議學測放榜後，考生可先核對答案並進行1111「落點分析」，透過科學精準的大數據，有助於考生順利申請到有興趣、有前景的夢幻科系。

1111人力銀行與TUN大學網合作今發布「2025企業最愛大學」調查，針對有選才權力的企業負責人、主管及人資進行抽樣，調查項目包括「整體表現排行榜」、「公私立大學排行榜」、「公私立科技大學排行榜」、「18學群職場競爭力排行榜」以及「畢業生特質」等大類，分析企業主在進用人才時最偏好的學校，以及重視的特質，提供給即將進入大學校園的新鮮人與家長做為選擇校系的參考。

同時，1111人力銀行也推出落點分析網站包括學測、分科測驗、統測成績的落點分析，涵蓋多種升學管道，提供了非常豐富的升學資訊，像是考生最需要的「考古題」，內含近10年歷屆筆試與口試考古試題，讓學生免費下載模擬練習；「書面備審資源」則提供各領域的面試題庫，結合面試攻略與書面備審資料準備建議，助攻提高申請成功率，為大一準新鮮人提供指引。

1111人力銀行技術顧問葉耿甫也指出，改版後的1111「落點分析」，今年導入AI模型和數據分析工具，結合AI大數據運算技術，利用機器學習模型來分析歷年升學數據，可以即時更新資料庫，確保分析結果不會過時，囊括學測、分科測驗、統測成績的精準落點預測，搜羅全台近3,000個學系，還新增考科組合篩選功能，考生可以自行篩選校系參採科目，方便比對志願，並顯示多種組合類型成績以及前年度級分換算，以快速了解個人的優劣勢，成功搶進夢幻大學。

114學測

延伸閱讀

2025企業最愛大學調查 成大、台大、台科大奪前3名

房產大數據／台灣人平均房貸破千萬！購屋族壓力飆升 專家解析房市未來走向

大學成績通膨有3害擬修正 台大：下學期辦學生說明會廣泛聽取意見

她爆某主播是假面甜心 竟朝前輩杯子偷吐口水

相關新聞

114學年度學科能力測驗18日登場 新北今下午開放查看考場

114學年度大學入學考試中心學科能力測驗將於1月18日至20日登場，今天下午2時至4時開放考生查看考場，當日考場查看時間...

大學學測18日登場 高雄考場明天下午2至4點看考場

今年大學學測將在1月18日至20日登場，高雄分三個分區考場。負責學校指出，1月17日下午2時至4時開放查看試場座位，無論...

搶進大學夢幻科系 1111導入 AI 模型推出大數據落點分析

大學學測18日即將登場，1111人力銀行發言人黃若薇16日表示，隨著全球AI龍頭輝達（NVIDIA）在台灣設立海外總部幾...

學測18日登場12.1萬人報名 5大應考提醒一次看

114學年學科能力測驗訂於1月18日至20日舉行，約12萬.1人報名，大考中心整理5大應考提醒，包括必帶應試有效證件正本...

學測18日登場屏東考區2932名考生 屏大提醒勿跑錯考場

大學學測本月18日登場，屏東考區有2932名考生報名，屏東考區設置在屏東大學民生校區、屏師校區（原林森校區）與國立屏東女...

114學測整理包／最後倒數衝刺 必考重點、考場規則一次看

114學年新型學測將於明（2025）年1月18（六）、19（日）、20（一）日共三天舉行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。