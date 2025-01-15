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學測18日登場12.1萬人報名 5大應考提醒一次看

中央社／ 台北15日電
114學年學科能力測驗訂於1月18日至20日舉行。圖／聯合報系資料照
114學年學科能力測驗訂於1月18日至20日舉行。圖／聯合報系資料照

114學年學科能力測驗訂於1月18日至20日舉行，約12萬.1人報名，大考中心整理5大應考提醒，包括必帶應試有效證件正本、手機完全關機等，考生務必留意。

大學入學考試中心將於1月18日至20日舉辦114學年學科能力測驗，報名人數總計約12.1萬人；學測第1天考數學A、自然，第2天考英文、國綜、國寫，第3天考數學B、社會。

大考中心整理5大應考提醒，包括1.帶應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等之一）、2.行動電話及穿戴式裝置禁止攜帶入座、3.置於臨時置物區的行動電話應完全關機、4.考試開始鈴響起，於答題卷以正楷簽全名、5.考試結束鈴聲響畢，立即停止作答動作，提醒考生避免違規

為防範麻疹和流感疫情，大考中心表示，經徵詢衛生福利部疾病管制署，目前已無強制要求民眾佩戴口罩規定，如有疑似或感染呼吸道傳染病（如流感）或出現發燒、呼吸道症狀（如流鼻水、咳嗽或打噴嚏）時，建議考生和陪考家長佩戴口罩，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節並落實手部衛生。

大考中心提到，學測採有條件開放試場冷氣，考前一天將參考交通部中央氣象署「鄉鎮市區」天氣預報，若各考（分）區所在鄉鎮市區於考試當日的考試時間內，任一時段溫度預報達攝氏28度（含）以上，該日將全天開放試場冷氣。

114學測

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