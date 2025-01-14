快訊

捷運票口閘門更新！未來用手機就能輕鬆進站 北捷曝最快「這時」上路

麻疹流感疫情升溫 學測籲有疑似症狀考生戴口罩

中央社／ 台北14日電

114學年學測將於18日登場，由於近期麻疹和流感疫情升溫，大考中心今天表示，如有疑似或出現發燒、呼吸道症狀的考生和陪考家長，建議戴口罩，如有麻疹考生將優先安排獨立試場。

大學入學考試中心舉辦的114學年學科能力測驗將於1月18日至20日登場，約12.1萬名考生報名，近期麻疹疫情引發關注，加上流感疫情呈現上升趨勢，外界也關心學測的防疫相關規定。

大學入學考試中心今天透過文字回覆中央社記者，經徵詢衛生福利部疾病管制署，目前已無強制要求民眾佩戴口罩規定，如有疑似或感染呼吸道傳染病（如流感）或出現發燒、呼吸道症狀（如流鼻水、咳嗽或打噴嚏）時，建議考生和陪考家長佩戴口罩，並遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節及落實手部衛生。

在備用試場方面，大考中心提到，除了新型A型流感外，其他流感並非法定傳染病；依衛福部疾管署資訊，中部醫院麻疹群聚事件，僅限於醫院工作人員及年紀較大病人，並無學生確診，目前大考中心也未接獲考生因此提出應考服務需求。

大考中心說明，依據114學年考試簡章規定，考生如於考試前罹患傳染性結核病、麻疹、德國麻疹、百日咳、流行性腦脊髓膜炎、水痘等法定傳染病時，考生或集體報名單位應於知悉後立即致電大考中心；如於考試期間可應試情況下，援例將視個別考生狀況，優先安排獨立試場應試。

至於一般試場，大考中心指出，試場內如有考生出現疑似呼吸道症狀，除了建議考生佩戴口罩，監試人員也將酌情打開窗戶，保持試場良好通風環境。

114學測

延伸閱讀

學測18日登場屏東考區2932名考生 屏大提醒勿跑錯考場

影／與其擔憂麻疹大流行 疾管署副署長羅一鈞：流感疫苗宜先打

群聚疫情引恐慌 一圖看懂麻疹有什麼症狀及如何預防

專家李秉穎：自豪台灣麻疹防疫 打過疫苗再染傳播力降

相關新聞

學測18日登場屏東考區2932名考生 屏大提醒勿跑錯考場

大學學測本月18日登場，屏東考區有2932名考生報名，屏東考區設置在屏東大學民生校區、屏師校區（原林森校區）與國立屏東女...

114學測整理包／最後倒數衝刺 必考重點、考場規則一次看

114學年新型學測將於明（2025）年1月18（六）、19（日）、20（一）日共三天舉行...

寫作教室／學測最後倒數！國寫練習不能斷 理性、知性題下筆觀念一次看

學測在即，倒數破百日後的你是擔心？抑或是瞭然於心？無論你是何者，時間都公平地將所有人往前推向考場。這時除了安定心情之外，...

學測近...供奉紙雕孔子塑像鎮南聖神宮 供桌擺滿准考證

嘉義巿鎮南聖神宮是知名孔子廟，2019年巿政府登錄公告歷史建築，有別於常見孔廟祀奉聖牌，聖神宮供奉2尊孔像，其中1尊罕見...

學測加油！全台必訪12間超靈驗文昌廟大集合 加持考運別帶這些東西

文昌帝君主掌讀書、考試與功名，是民間信仰中的學業之神，每逢考試、測驗、評鑑等重要關卡時，許多人都會向文...

第三人生大學試辦啟動 大學優先招收55歲以上學生

台灣今年邁入超高齡社會，教育部今天宣布114學年度啟動「第三人生大學試辦計畫」，為55歲以上壯世代創造多元學習機會，課程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。