學測18日登場屏東考區2932名考生 屏大提醒勿跑錯考場

大學學測本月18日登場，屏東考區有2932名考生報名，屏東考區設置在屏東大學民生校區、屏師校區（原林森校區）與國立屏東女中，屏東大學提醒，屏東大學有3個校區，請考生不要跑錯校區；17日下午開放看考場。

屏東大學特別提醒，請同學務必帶應試有效證件（國民身分證、附有照片的全民健保卡、居留證、護照、駕駛執照或中華民國身心障礙證明）六者之一的正本應試，學生證或沒有照片的健保卡是不行的。

屏東大學指出，屏東考區設在屏東大學民生校區、屏師校區（原林森校區）、國立屏東女中，共三個分區，依財團法人大學入學考試中心基金會規定，17日下午2點到4點開放試場，供考生於考前來熟悉試場及座位。屏東大學有三個校區，請考生不要跑錯校區。

屏東大學指出，屏東考區今年共85間試場，2932名考生（各科報名人數不同）。相關試場分配資料已公告在https://gaad.nptu.edu.tw/，考生上網查詢。