快訊

柯文哲遭羈押 徐巧芯透露親密人士揭算盤：賴清德開心死了

美國人救了他！川普涉推翻2020大選調查曝光 特檢：沒當選即可定罪

麥當勞少女輕生疑遭性侵 母親今現身士檢一言不發

學測18日登場屏東考區2932名考生 屏大提醒勿跑錯考場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
大學學測18日登場，屏東考區2932名考生報名，屏東考區設置在屏東大學民生校區、屏師校區（原林森校區）與國立屏東女中，屏東大學提醒，屏大有3個校區，考生不要跑錯校區。記者劉星君／攝影
大學學測18日登場，屏東考區2932名考生報名，屏東考區設置在屏東大學民生校區、屏師校區（原林森校區）與國立屏東女中，屏東大學提醒，屏大有3個校區，考生不要跑錯校區。記者劉星君／攝影

大學學測本月18日登場，屏東考區有2932名考生報名，屏東考區設置在屏東大學民生校區、屏師校區（原林森校區）與國立屏東女中，屏東大學提醒，屏東大學有3個校區，請考生不要跑錯校區；17日下午開放看考場。

屏東大學特別提醒，請同學務必帶應試有效證件（國民身分證、附有照片的全民健保卡、居留證、護照、駕駛執照或中華民國身心障礙證明）六者之一的正本應試，學生證或沒有照片的健保卡是不行的。

屏東大學指出，屏東考區設在屏東大學民生校區、屏師校區（原林森校區）、國立屏東女中，共三個分區，依財團法人大學入學考試中心基金會規定，17日下午2點到4點開放試場，供考生於考前來熟悉試場及座位。屏東大學有三個校區，請考生不要跑錯校區。

屏東大學指出，屏東考區今年共85間試場，2932名考生（各科報名人數不同）。相關試場分配資料已公告在https://gaad.nptu.edu.tw/，考生上網查詢。

114學測

延伸閱讀

赴學測多一份安心 嘉市鎮南聖神宮供奉孔夫子、五文昌香火鼎盛

114學測整理包／最後倒數衝刺 必考重點、考場規則一次看

臺南鐵路地下化工程 克服文資遺構影響

台南市區鐵路地下化進度達89％ 2026年12月第1階段通車

相關新聞

學測18日登場屏東考區2932名考生 屏大提醒勿跑錯考場

大學學測本月18日登場，屏東考區有2932名考生報名，屏東考區設置在屏東大學民生校區、屏師校區（原林森校區）與國立屏東女...

114學測整理包／最後倒數衝刺 必考重點、考場規則一次看

114學年新型學測將於明（2025）年1月18（六）、19（日）、20（一）日共三天舉行...

寫作教室／學測最後倒數！國寫練習不能斷 理性、知性題下筆觀念一次看

學測在即，倒數破百日後的你是擔心？抑或是瞭然於心？無論你是何者，時間都公平地將所有人往前推向考場。這時除了安定心情之外，...

學測近...供奉紙雕孔子塑像鎮南聖神宮 供桌擺滿准考證

嘉義巿鎮南聖神宮是知名孔子廟，2019年巿政府登錄公告歷史建築，有別於常見孔廟祀奉聖牌，聖神宮供奉2尊孔像，其中1尊罕見...

學測加油！全台必訪12間超靈驗文昌廟大集合 加持考運別帶這些東西

文昌帝君主掌讀書、考試與功名，是民間信仰中的學業之神，每逢考試、測驗、評鑑等重要關卡時，許多人都會向文...

第三人生大學試辦啟動 大學優先招收55歲以上學生

台灣今年邁入超高齡社會，教育部今天宣布114學年度啟動「第三人生大學試辦計畫」，為55歲以上壯世代創造多元學習機會，課程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。