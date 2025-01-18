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整理包／114年大學學測 各科完整試題與答案

聯合新聞網／ udn文教
114年學測於1月18日（六）至20日（一）3天登場，圖為考場示意圖。記者林俊良／攝影
114年學測於1月18日（六）至20日（一）3天登場，圖為考場示意圖。記者林俊良／攝影

114學年新型學測於1月18日（六）、19日（日）、20日（一）登場，共12萬1100餘人報考，較去年略增逾900人。大學學測第一日考數學Ａ、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考數學Ｂ、社會，聯合新聞網將整理試題與解答，並不斷更新考試相關即時新聞，正確答案仍以大考中心為準。

●考試日程表

114年學測考試日程。圖／翻攝自大考中心簡章
114年學測考試日程。圖／翻攝自大考中心簡章

●各科解答

114學測解答
 參考解答大考中心公布解答
數學A試題與解答試題、解答
自然科試題與解答試題、解答
英文科試題與解答試題、解答
國文科

國綜試題與解答

國寫試題

試題、解答
數學B試題與解答試題、解答
社會科試題與解答試題、解答
參考解答／得勝者文教；試題來源、正式解答／大考中心

 

●重要試務日期

114年考試重要行事曆。圖／翻攝自大考中心簡章
114年考試重要行事曆。圖／翻攝自大考中心簡章


●相關新聞

114學測 考題 解答

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