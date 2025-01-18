整理包／114年大學學測 各科完整試題與答案
114學年新型學測於1月18日（六）、19日（日）、20日（一）登場，共12萬1100餘人報考，較去年略增逾900人。大學學測第一日考數學Ａ、自然；第二日考英文、國綜、國寫；第三日考數學Ｂ、社會，聯合新聞網將整理試題與解答，並不斷更新考試相關即時新聞，正確答案仍以大考中心為準。
●考試日程表
●各科解答
114學測解答
|參考解答
|大考中心公布解答
|數學A
|試題與解答
|試題、解答
|自然科
|試題與解答
|試題、解答
|英文科
|試題與解答
|試題、解答
|國文科
國綜試題與解答
國寫試題
|試題、解答
|數學B
|試題與解答
|試題、解答
|社會科
|試題與解答
|試題、解答
參考解答／得勝者文教；試題來源、正式解答／大考中心
●重要試務日期
●相關新聞
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