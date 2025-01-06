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第三人生大學試辦啟動 大學優先招收55歲以上學生

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
教育部今天宣布114學年度啟動「第三人生大學試辦計畫」，為55歲以上壯世代創造多元學習機會。圖／教育部提供
教育部今天宣布114學年度啟動「第三人生大學試辦計畫」，為55歲以上壯世代創造多元學習機會。圖／教育部提供

台灣今年邁入超高齡社會，教育部今天宣布114學年度啟動「第三人生大學試辦計畫」，為55歲以上壯世代創造多元學習機會，課程由試辦學校設計以壯世代為導向，規畫12至18學分的學分學程，優先招收年滿55歲的學員，提供結構化且彈性的學習模式，以符合成人學習特質的設計來協助壯世代學員，順利完成學習旅程。

教育部今天召開試辦啟動記者會，教育部次長林騰蛟表示，第三人生大學試辦計畫，因應產業缺人需求，鼓勵終身學習、與時俱進，並進一步活化運用中高齡人力資源，將由大學開設人工智慧應用、金融科技，健康與營養管理等等學分學程。今天包括國立暨南國際大學校長武東星、國立中正大學副校長詹盛如、亞洲大學副校長蔡秀芬等38所大學首長均出席記者會。

計畫目標為鼓勵終身學習、與時俱進，並進一步活化運用中高齡人力資源。教育部表示，「第三人生大學試辦計畫」結合高等教育資源，賦能壯世代，翻轉社會對高齡者的既有印象，促進世代共融。第一年邀請38所大學校院參與試辦，透過大學與產業、民間組織攜手合作，共同打造優質學習體驗。

教育部表示，計畫以「人生100素養」為核心，涵蓋「全人健康」、「生涯轉型」、「社會連結」三大專業領域，學分學程主題除涵括目前最夯的人工智慧應用、金融科技外，因應社會及人口趨勢民眾高度關注的高齡照護、健康與營養管理等主題，都列為鼓勵開設的重點專長領域。

學校透過彈性修課時間及虛實整合的課程規劃，學生可依需求擇取課程進行學習，提供學生隨進隨出的多元學習選擇，幫助學員建立實用技能、並獲得相關學分認證。

此外，試辦學校可單系、單校或跨校整合校資源提出申請，參與試辦的學校間亦可跨校抵免學分。學生完成所選的專長領域課程，將由教育部頒發學分學程證書，學生若後續想進一步取得學位，可於完成畢業學分數後由學校頒發學士學位，為壯世代打造循序漸進的終身學習體系。

教育部表示，第三人生大學回應高齡化社會需求的重要一步。透過這項計畫，希望以實際行動展現終身學習的承諾與決心。計畫將於 114年上半年進行審查作業，獲補助學校將自114學年度開始推動。試辦學校通過名單，將於114年上半年審查後公告於教育部樂齡學習網(https://moe.senioredu.moe.gov.tw)及相關網站。

114學測

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