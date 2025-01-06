快訊

蛇年6款刮刮樂中獎率曝！2000元改變玩法更易拿百萬 這張100%有獎

不只高鐵南延…屏東還傳台積設專區 專家：「國境之南」恐變這四字

新北警攔查車輛遭衝撞開槍制止 駕駛背部中彈無生命跡象

大學術科試場分配表公布 7610人報考、體育組最多

中央社／ 台北6日電

大學術科考試委員會今天公布術科考試試場分配表，114學年術科考試將於1至2月舉行，共7610名考生報考，以體育組最多，其次為美術組、音樂組。

大學術科考試委員會聯合會發布新聞稿指出，114學年大學術科美術、體育、音樂各組考試的試場分配表於今天上午公布，為方便考生查詢，提供網路查詢試場服務（https://www.cape.edu.tw/）。

擔任大學術科考試委員會聯合會召集學校的台灣師範大學表示，114學年大學術科考生共7610人，整體人數比113學年減少367人，各組報考人數以體育組3903人最多，其次為美術組、音樂組。

體育組考試時間為1月22日至1月24日，考試地點為國立體育大學，考試項目包括60公尺立姿快跑、20秒反覆側步、1分鐘屈膝仰臥起坐、立定連續三次跳、1600公尺跑走。

音樂組考試時間為2月4日至2月6日，考試地點包括台灣師範大學、台北市立大學與國家表演藝術中心國家兩廳院，各科考場因場地布置與鋼琴調音緣故，不開放進考場參觀；音樂術科主、副修與視唱考試時，考生最遲須於應試場次應考截止時段30分鐘前到達考場完成報到手續，考生應特別留意各場次辦理時間。

美術組考試時間為2月8日至2月9日，考試地點包括台灣師範大學附屬高級中學、台灣師範大學、彰化師範大學、高雄師範大學。術科委員會提到，畫板、吹風機由考區承辦學校提供，考生可自行攜帶充電式或電池式吹風機，但必須於考場規定吹風區使用，考前1天（2月7日）下午2時至4時開放考生看考場（考場教室內不開放）。

術科考試委員會提醒，術科考試當日，考生務必攜帶准考證，如未攜帶准考證，經監試人員查核並確認為考生本人無誤者，仍會准予應試，但若未依簡章規定，於當節考試結束鈴聲響畢前將准考證送達或未依規定申請補發者，美術、音樂術科考試將依違規處理辦法扣減該項目成績，體育術科考試會取消該項目成績。

114學測

延伸閱讀

大陸發改委副主任換人 傳東南大學女校長黃如接任

無證移民子女申請大學獎助金 憂暴露父母身分

彰化大學副教授捏女生大腿被判刑 校方將啟動性平程序處理

中國殘聯前主席張海迪 任康復大學名譽校長

相關新聞

第三人生大學試辦啟動 大學優先招收55歲以上學生

台灣今年邁入超高齡社會，教育部今天宣布114學年度啟動「第三人生大學試辦計畫」，為55歲以上壯世代創造多元學習機會，課程...

大學學測18日起登場 今起開放查詢試場

114學年度大學學測1月18日（六）至1月20日（一）舉行，報名人數總計12萬1100餘人。即日起開放網路查詢「應考資訊...

學測將至祈求考試順利 專家揭文昌帝君挑人保佑「1關鍵」

距離今年大學學測還有2週，除了平時唸書備考之外，「運氣」也是很重要的，許多父母會參拜文昌帝君，祈求孩子考試順利。不過，民俗專家柯柏成提醒，並不是所有人都能受到神明眷顧，文昌帝君只會因為「一件事情」被感動而讓學生增加考運。

114學測數學科／別盲目刷題！數A難題、跨章節題型增多 衝刺掌握3原則

隨著新年的到來，114年學測也將進入倒數最後幾周左右的時間。一直以來數學A都是眾考生的兵家必爭之地...

114學測英文科／閱測近年1類考法增 選擇非選命題、作答技巧全解析

學測英文考科出題內容靈活多元，整體單字難度較以往提升不少，強調能掌握文章脈絡和理解文章內容的能力...

114學測自然科／名師解析命題趨勢 「4大化學實驗+物理6大重點」必熟讀

114年學測已經是108年課綱的第四屆學測考題，出題方向與難度估計都已進入成熟階段，難度、靈活度估計都會是113年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。