大學學測18日起登場 今起開放查詢試場

114學年度大學學測1月18日（六）至1月20日（一）舉行，報名人數總計12萬1100餘人。即日起開放網路查詢「應考資訊」及「試場分配表」，包含姓名、應試號碼、考區、試場、學測報考科目、無冷氣試場、考試日程、考試地點等，考生至大考中心「114學年度學科能力測驗」（https://ap.ceec.edu.tw/RegExam?ExamTypes=A）專區，點選「應考資訊查詢」，即可查詢或列印應考資訊。考生如發現應考資訊有任一項與原報名資料不同者，應立即致電大考中心洽詢（電話02-23661416轉608）。

此外，1月17日（五）下午2時至4時開放查看學測試場及座位，考生如要查看試場及座位請於規定時間內前往查看，其餘時間皆不開放，各考試地點「試場平面圖」可至大考中心網站查覽。

大考中心說，申請特殊項目複審的考生，審查結果於今日開放查覽或列印。於考試前突發傷病之考生，或未依考試簡章申請應考服務之身心障礙的重大傷病考生，即日起至1月15日下午5時止，可於「突發傷病考生應考服務網」申請突發傷病考生應考服務（https://ap.ceec.edu.tw/Emergency/Default.aspx）。

大考中心提醒考生，歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本，應試有效證件正本含國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證，不包含學生證及無照片的健保卡。當日並建議考生盡量提早出門，以避開進入考場學校時的人群聚集，也呼籲接送考生的親友，請勿於考區門口逗留，造成人潮擁擠，影響考生應試。