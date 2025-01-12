寫作教室／學測最後倒數！國寫練習不能斷 理性、知性題下筆觀念一次看

學測在即，倒數破百日後的你是擔心？抑或是瞭然於心？無論你是何者，時間都公平地將所有人往前推向考場。這時除了安定心情之外，平常練習仍然要持續著。準備國寫，首要就是練習維持書寫的手感。此外，面對理性題需要精巧的論述模組，情意則是要自己的生命經驗。以下就兩大類型題目做簡單的考前準備說明：

理性題

統整近五年的理性題，題目均有甲、乙文對照，其中略有差異的是兩文的關係，有的是高度相關，有的是完全相反。例如113年的「標籤」是貼標籤引發的效應有好、壞之區別，這是屬於完全相反的類型；111年的「樂齡出遊」則是同樣舉了長者出遊，是高度相關的主題。最近的練習可從整理各學科或資料中主題相似的內容下手，是個「一兼二顧」的好方法。

除了主題之外，題型的表現近年也趨近相似。理性題都是分作兩小題的題型，並且第一小題注重「資訊擷取與比較差異」，第二小題則是注重「自身意見闡述，以及結合自身經驗省思」。例如113年標籤第一小題，是要考生從甲乙文中比較標籤的正面與負面作用，這需要從甲乙文中擷取相關重點，再以自己的理解作比較；第二小題則是舉例說明貼上或被貼標籤的經驗。當你順利為第一小題作出統整後，第二小題便能夠舉一反三。

情意題

情意題顧名思義是情感的表現，所以首要釐清「情感」如何呈現在文章中。一般而言情感表現分為兩種，其一是直接抒發，其二是間接抒發。不過寫作測驗作為一種測驗形式，題目選材上仍有一定的侷限，若是配上題目，歷年來的情意題大致都是間接抒發為多。例如113年縫隙的聯想，要考生談生命中的「縫隙」事件，是藉事抒情。112年花草樹木的氣味記憶，是藉由樹木花草的氣味做生命經驗描述，屬於藉物抒情的一種。

因此，準備應考素材時，可依照人、事、時、地、物、理的主題構思好發揮的情感表現。思考這些素材時，請儘量丟開第一時間想到的想法，例如「人」的準備，不要再以自己的家人死亡為素材，「事」的準備不要再以社團成發表演為素材，這樣更能在考場中快速進入狀況。