學測將至祈求考試順利 專家揭文昌帝君挑人保佑「1關鍵」

距離今年大學學測還有2週，除了平時唸書備考之外，「運氣」也是很重要的，許多父母會參拜文昌帝君，祈求孩子考試順利。不過，民俗專家柯柏成提醒，並不是所有人都能受到神明眷顧，文昌帝君只會因為「一件事情」被感動而讓學生增加考運。

民俗專家柯柏成日前在臉書粉專提到，文昌帝君、文魁星君、朱衣帝君、孚佑帝君、關聖帝君合稱「五文昌」，都是學生求考運時可以去參拜的對象，在拜拜時可以看到文昌廟桌上滿滿的准考證影本，但不是每個人都可以得到文昌帝君的眷顧。

他表示，神明並不會受到供品所賄賂，而是稟報自己過去時間如何孝敬父母、師長的實際事跡，文昌帝君只會因為「被感動」而讓學生增加考運；若是真的拿不出實際事跡，要記得向文昌帝君做懺悔，說明自己已經了解孝親尊師的重要性，還期望文昌帝君慈悲哀憫。

柯柏成指出，在《文昌帝君陰騭文》中，文昌帝君曾說：「廣行陰騭，上格蒼穹。人能如我存心，天必賜汝以福。」除了表面上常常施行的一些善行，暗地裡也做了很多不為人知的功德。以致感動了上蒼，而降福於我。如果人人都能像我這樣懷著慈悲心腸，上天一定會賜給你無邊的福德。

他也建議，學生在考試前可以準備一顆材質較好的印章，前往文昌帝君廟祭拜時，在主爐繞三圈讓文昌帝君加持，考試時帶著去應考，在奇門遁甲的理論上是可以增加自己的值符天佑力量。但這些都是屬於技術層面的事，真的有心要讓文昌帝君庇佑，還是得先想想自己有沒有值得讓文昌帝君青睞的德行。

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