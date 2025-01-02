114學測數學科／別盲目刷題！數A難題、跨章節題型增多 衝刺掌握3原則

隨著新年的到來，114年學測也將進入倒數最後幾周左右的時間。一直以來數學A都是眾考生的兵家必爭之地。近年來，隨著108課綱的日趨成熟，數學A的題目設計和考題也呈現出一些顯著的趨勢變化。本篇文章將以近幾年學測數學A的考試題型為基礎進行分析，提出三大指標，帶領各位考生為即將到來的考試進行最後衝刺。

一、題目靈活創新，題海戰術不再是解方

現今的學習環境中，許多學生依然使用盲目刷題的模式來準備數學考科。期望能通過大量練習來提高分數。但往往只造成表面的「熟練」，在面對日趨靈活多變的學測考題時，卻難以提升「解決問題」的能力而顯得力不從心。在考試前的最後階段，該如何再精進自己的應試能力，以下幾個給考生們的建議歡迎參考。

1.重視基本觀念及基本定義。

2.建立邏輯推導能力。

3.發展解題的靈活性。

二、難題增多，考試時間分配更重要

學測數學A近年難題數量有逐漸提高的趨勢，如何合理分配考試時間會成為學生的一大課題。建議考生在練習考題時，也要試著學習迅速識別題目的難度和對應章節的能力。先將時間集中在簡單以及自己擅長的章節題目上。考試時間有限，切記先不要耗費過多時間在部分難題上。保持頭腦冷靜，做好時間管理，穩穩拿下自己能夠掌握的分數，才是致勝關鍵。

三、跨章節題型多，整合能力要提高

學測數學越來越強調學生的數學素養，不單單只是對公式的記憶或是運算的精準度。而是更加注重對數學概念的理解以及培養能正確運用合適的數學方法進行解題的能力。以混合題為例，核心目的是希望考生能以合適的數學概念和算式表現出正確邏輯推理的思維過程，而非強調複雜的運算能力或是解題技巧。

跨章節的題型增多也考驗著考生們的章節整合能力。除了每個章節的內容外，也應多注意與其他章節的聯結性。

以上統整三大數A命題指標，提供給各位考生做為準備時的參考。吳唯在這邊祝福各位考生考試順利。