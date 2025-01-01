114學測自然科／名師解析命題趨勢 「4大化學實驗+物理6大重點」必熟讀

114年學測已經是108年課綱的第四屆學測考題，出題方向與難度估計都已進入成熟階段，難度、靈活度估計都會是113年、112年的程度。雖然素養與應用依舊是考題難點，科技新知依然是貫穿考題的素材，會出什麼樣的主題難以得知，但我們必須回歸基本重點與定義，把握課綱強調的部分。以下周俞老師提醒同學幾個準備重點：

一、知識點的精讀：

每一個定律、名詞、觀念，都必須要精讀，並且勤練基本題型。例如水溶液的濃度，就需要記得各種濃度單位及彼此換算；影響溶解度因素如溫度，其圖表判斷結合計算；例如化學計量，明白限量試劑及產率的意義；生物化學的部分，如蛋白質是2024年諾貝爾化學獎的關鍵字，可以多加閱讀。

二、四大實驗

基礎化學只有四個實驗，分別如下：

(1) 純化方法，如萃取、蒸餾、層析法。 (2) 溶解度的測定，探討溫度與溶解度的關係。 (3) 酸鹼指示劑與變色範圍。 (4) 界面活性劑的結構與乳化作用

以上全都一定要精讀實驗手冊，包含勤加練習題型，才會知曉實驗如何出題。

三、素養培訓

素養題型有三大難點，同學在考前要有心理準備：

(1) 科技新知：可以每天花15分鐘去看看2024年的熱門議題，例如ＡＩ、諾貝爾獎、異常氣候現象等等，考題如果出現沒看過的議題也不用擔心，回想基本課綱，通常也可以找到答案的。 (2) 跨科目領域：自然四科彼此協同跨考已經不是新聞，所以務必要讓物理化學生物地科這四科都要有基本盤，千萬不能有對某一科特別不熟。最起碼將名詞定義搞懂，才不會對跨科目題型特別恐懼。 (3) 閱讀速度：單一題組的大量文字是常見的考法，很多與考題不對稱的敘述內容就不需要加以理會。所以作答的技巧便相當重要：先用最快速度看過文章主題，接著看他的考題問什麼，最後才是回過頭來看文章找答案。再來化學溶液結合實驗數據與圖表的考題，千萬要仔細看圖表的座標意義，以及討論的重點方向，以免浪費時間在不對的方向。

從108課綱素養題當道之後，我們從近幾年物理考題可分析出以下幾個重點趨勢：

112年物理分析：「記憶背誦＋邏輯推理型」

記憶題6題，圖形理解4題，探究應用7題，物理科整體難度偏高。

記憶型的題目，利用跨章節的方式，強調物理的連貫性，或利用實驗、文章混合的形式命題「如物理發展史、X光、強作用與弱作用」，是學生需要把握的部分。

此卷極少計算，主要考符號的運用以及列式的呈現「如水力發電＋CO2減排量題組題」，使用能量守恆觀念+單位分析，即可求解，算是較新穎的出題方式，唯一的計算題：落體實驗的終端速度，計算難度不高。

此外，部分題目有提到選修物理的概念，像是X光波長、理想氣體的內能、彈簧系統「高二選修物理--簡諧運動」，若有這部分的觀念，則會提升解題的效率。

113年物理分析：「生活應用＋看圖說故事型」

相較於112年，113年學測物理計算偏少。力學、能量各有一題。

雖然計算題不多，但包裝在時事應用題當中，如電冰箱性能係數、安全氣囊緩衝，造成答題壓力提升。第二部分的電磁感應題組為經典試題，看似中規中矩，卻在最後希望學生動手繪出圖形並解釋其理由，必須要有物理觀念的完整性才有辦法拿高分。

綜觀整體，著重在探究與實作，且強調文章理解與圖表分析，需要仔細閱讀才能較好選出正確答案。捕蠅草充電電量問題結合生物、天文觀測結合地科，學生必須快速理解題目，並找出相關物理概念，才有能力完成填空。

113年物理出題種類多樣且活潑，是新課綱的趨勢。學生要提升的不僅是物理概念，理解題目架構，判別圖表，才有辦法應對這類型的題目。

114年物理預測：「回歸課內＋圖表辨別型」

由於113年的必修高一物理內容考得較少，出題方向著重在判斷圖表+素養題，相較於112年的課內基本題的題數來得嚴重不足，柯易老師分析，今年會著重在「都卜勒效應、光電效應、物質波、原子光譜、克卜勒定律等內容」。傳統的力學、運動學仍舊維持各1題，要特別注意「離岸風力發電」的圖表判別。要在素養題取得高分的方式，就是先略讀、再精讀。選項中的答案也是判斷推理的一部分。再依照文章所給的線索，利用高一到高三所學的專業知識，合理「推論」正確答案。

綜上析論，考生千萬不要再騙自己：「學測範圍就只有高一必修」也不可輕信只需要準備高一！近三年的學測自然科考題，皆有運用到高二、高三選修物理的概念。身為一名自然組成員，就要把自然組的專業技能點到最強！

最後的半個月時間準備，更需要注重基本觀念理解，跨章節、跨科整合自然4科相互應用的能力，培養閱讀理解能力，必能邁向自然科頂標佳績！