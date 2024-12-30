114學測數學科／考前3招複習有效衝刺 數A、數B重點章節一次看

距離114年學測僅剩最後一段時間，面對學測要如何安排，抓緊重點全力一搏，特別請林岳數學教學團隊執行長——林岳老師來幫同學們建立數學科應試準則！

㈠趨勢

❶混合題或非選擇題

最後3題為混合題這是新型學測最重要的命題型式，不一定由淺入深但必横跨好幾個單元，優先攻讀三角函數、平面向量、空間向量這部分！

❷跨章節考題增加

前17題中約有3 ～4題為跨章節命題，單題卻考了2到3個不同章節的內容，統整能力日趨重要！

❸鑑別度提升

111、112、113年的新課綱學測雖沒有過長的長文題，但基本送分型考題減少，一般考題亦有計算量，分析在高中數學各章節的命題分布，幾乎各章節都會出題，可以簡單地想成大章節兩題、小章節一題的分布。

㈡攻略：

全國各區模考陸續考完，距離學測大約兩週，做最有效率的衝刺：「重點熟讀+考題演練+錯題訂正」，以這三招搭配使用，保證超有效！

㈢各章節重點：

最後衝刺必念熟的主題～

❶數A、B之共同焦點

基礎代數：絶對值運算、算幾不等式、直綫斜率、圓與直綫關係、餘式定理、二次函數、三次函數、等差等比數列混搭、級數求和。 排組機統：數據分析：標準差、散布圖、相關係數、計數原理、分配問題、古典機率、期望值、貝氏定理。 三角函數：正餘弦定理、三角形性質、測量、弧度面積、正弦圖形及週期。 指數對數：圖形性質、對數計算、成長率應用。 向量幾何：向量分解、內積求法與應用、立體圖形性質、空間坐標系。 應用代數：矩陣乘法運算、反矩陣用法。

❷單獨數A之焦點

三角函數：圖形搭配和差公式、曡合公式求極值。 向量幾何：柯西不等式、外積應用、空間中平面與直綫之混搭應用。 應用代數：轉移矩陣、平面變換。

❸單獨數B之焦點

指數對數：連續複利搭配等比級數。 平面上的比例：單點透視、黃金比例。 空間向量：地球經緯度、大圓航線。 圓錐截痕：直圓錐與平面相截的各種情形。

㈣衝刺

❶身心健康：最後二週維持身心健康是第一要務，理解大考必有原創型考題(生活化敍述＋數學內容)，不要緊張、仔細閲讀理解後解題即可。

❷訂正回顧：考前將近期的複習重點再回顧一次，再次做好錯題訂正，穩定實力再減少失誤就是考試高分的關鍵。

同學們依照林岳老師的複習規劃來認真執行，必可考出理想成績！