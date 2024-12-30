114學測國文科／整份試卷逾萬字！1招答題快狠準 考前必備4大基本功

108課綱推行至今，學測出題題形與答題邏輯趨於穩定──「一成國常，二成古文，七成理解」。且可以明顯看得出來，現今考試趨勢不單是要求學生能「理解」，更訴求學生要「讀得快」、「想得快」，國語文綜合能力測驗的總字數，大約落在一萬兩千字左右，整份試卷本身就是一份巨大的閱讀理解測驗！而現今學生從小以影片和圖像方式攝取資訊以代替文字閱讀，導致考試本身難度相當一部分取決於字數多寡；一旦題目字數變多題幹拉長，就常發現學生「漏看資訊」、「看完抓不到重點」或乾脆「來不及寫完」！

說穿了，教改二十年，現在所謂的「素養題」，在「正確判讀內容」之前，就要先過「處理大量訊息」這關。學生要面對的閱讀材料從過往約三千字到現在的六千字，需要花費比以往更多的時間與精力「尋找→歸納→統整訊息」。而這卻恰好是學校國文課不會教，生活情境中又全然不會接觸培養的部分！過猶不及，長此以往，也許未來坊間就會出現以「要學國文，先會速讀」為需求的「素養速讀班」。

因此，建議高三生在最後衝刺時段多刷歷屆題，不需要再寫其他參考書題目，熟練歷屆題題型與解題邏輯，而且，既然考試考得是誰讀得更快、找得更快，那麼就不能再用傳統「從頭看到尾再一個一個慢慢找」的方式作答，用這種方式寫題目，常常看到後面忘記前面，有不確定的地方又停下來想太久，而看得慢想得久又導致慌張漏看、沒耐心不想看，最後又是來不及寫完只好亂猜，滿滿挫折感，於是得到一個結論──反正國文「靠塞」。

要擺脫這樣的窘境，需要更針對性的以「關鍵字」方式來練習答題，以確認自己臨場不會「漏看題幹條件」或「找不到答案條件」；同時，以「關鍵字」方式作答操作熟練之後，也可以有效提升答題速度與正確率！

另一方面，越到最後，越是要加強基本功！所謂基本功要注意以下幾個方面：

1. 提升課文熟練度，且有能力完整翻譯課本中出現的古文：

考題選項時常陳列出課本中的古文文句，或以相近句型出課外文章，要求考生閱讀問題完畢後，選出選項正確的解釋，或理解該句文意背後所代表的觀念。也就是說，如果課本不熟連基本翻譯都不會，當然高機率從頭猜到尾；而如果只是會翻譯，卻無法掌握真正的觀念與意含，會翻譯仍然無法正確答題！

2. 熟看核心課程注釋，形音義重點都在課本：

形音義考題千萬不能靠「翻譯」！絕不是「我覺得這樣念比較通順」就是對的！學測這類題目都是以課本注釋為標準答案考學生熟練度，且出題者往往也知道學生盲點在「臨場靠感覺翻譯」，以及一些常見的「自以為是」的翻譯可能，以此來誘答導致錯誤。

舉例來說如113年多選第3題，所有選項都從課文注釋出題。C選項：「爾其自戕「爾」手／蒙賜月明之照，乃「爾」寂飲，何不呼嫦娥來？」前者出在〈勸和論〉，讀做「你」；後者出於〈勞山道士〉，讀做「這樣」，若是誤將兩者皆讀為「你」，好像也不是說不通，但是絕對是錯的！又如該題E選項：「軒凡四遭火，「得」不焚，殆有神護者／「得」比勁節長垂，千人共仰」前者出於〈項脊軒志〉，讀做「能夠」；後者出於〈畫菊自序〉，雖然都是核心課程，但這兩課學生通常熟練度較低，如果後者根本不會翻譯，根本無從判斷對錯。

3. 文言閱讀測驗關鍵往往在「省略」的主詞與受詞：

很多時候文言文讀著讀著就開始搞不清楚現在究竟是「誰」在做什麼，或弄不明白所論述的「對象」為何，這是因為文言文常省略主詞與受詞，以這樣的方式來測驗學生是否清楚瞭解文意脈絡，是從國中會考就開始有意為之來出題的。而學生又常常只是照字面傻傻的翻譯，最後再自我催眠翻出一段前後文意完全不知所云的句子，那當然讀得再久也讀不出個所以然來，徒然浪費時間而已！所以，在閱讀時務必要依前後文釐清是否主詞、受詞有所省略，以及現在論述對象為何，這樣才算是在翻譯的領域中真正入了門。

4. 國常重在觀念會通，死背無用：

什麼是觀念會通？比如，比起考十三經是哪十三本，學測更容易考的是學生是否懂得「『傳』是用以『解經』」的觀念！比起問儒家有哪些重點，學測考的是給出句子，判斷這些句子誰正確的對應了儒家的「仁愛」觀念？那麼，你能正確回答出什麼是「仁愛」的核心概念嗎？「仁愛」重在關懷照顧，所以凡是內容有相關的答案如「視民如傷」，雖然字面上和仁愛無關，但是如果能理解「對待百姓就像在對待傷口」要「關懷照顧」，那麼自然就能正確秒答了！所以關於國學常識我的建議是：別再死背了！沒用！

最後，提醒所有考生，語文能力固然靠平日累積，但只要能掌握正確方法，不到最後一刻千萬別輕言放棄！且最後這段時間最難熬的不是書念不完，書沒有念完的一天，真正重要的是維持正常作息，充足睡眠（這很重要）讓腦袋能「正常運轉」避免臨場精神不濟「死機」！同時也是心性的磨練心性，越到最後關頭，越是要保持心態平穩，臨場膽大心細，相信自己平日扎實的訓練，也定能有一番佳績！