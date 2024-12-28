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114學測社會／社會需跨科思考 手寫題決勝負

聯合報／ 本報記者馮靖惠

大學學測剩不到三周，社會科該如何準備？高中及補教老師提醒歷史、地理、公民「橫向串聯」，訓練跨科整合的思考能力。留意經典時事，如國會職權爭議、美國總統選舉、政府打房措施、南韓戒嚴、烏俄戰爭，手寫題依舊是得分關鍵。

國立員林高中歷史老師王偲宇說，複習歷史時，可思考各冊各單元與地理、公民科關聯性，例如歷史的伊斯蘭文明結合地理的西亞地形氣候、甚至公民的多元文化中的差異現象等。時事留意以色列與伊斯蘭歷史、北約與冷戰發展、朝鮮及東南亞歷史發展、華人人群移動背景等。

補教地理老師李威立說，時事題留意烏俄戰爭、緬甸內戰、玻利維亞政變、敘利亞內戰、南韓戒嚴、莫斯科恐攻、能登半島地震、智利山火、西班牙洪水等。

建中公民教師張菀真說，近三年不乏具有鑑別度的難題，例如進出口與GDP的關係、國會選舉制度與席次判別，此類題目多會搭配圖表，需有學科概念與推理、判斷能力來應答。時事可注意受矚目事件，如國會職權爭議、美國總統選舉、政府打房措施。公民權與公民身分、原住民族議題、性別平等、民主治理與課責、市場機制與供需變動等，再出現機率頗高。

「手寫題是得分關鍵」，台中市文華高中公民老師李佳浤提醒，考前最後一周可運用歷屆試題及大考中心研究試題，每天練習一至兩則手寫題。（系列完）

114學測

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