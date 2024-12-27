114學測社會／「非選是關鍵」訓練跨科思考 留意美國大選、政府打房

大學學科能力測驗將於明年1月18至20日登場，最後階段社會科該如何準備？高中及補教老師提醒歷史、地理、公民課程進行橫向串聯，訓練自己跨科整合的思考能力，留意經典時事，例如國會職權爭議、美國總統選舉、政府打房措施、韓國戒嚴、烏俄戰爭、以色列與伊斯蘭歷史等。手寫題依舊是得分關鍵。

國立員林高中歷史老師王偲宇說，在剩下不到3周時間，台灣、東亞、世界等3冊教科書的複習上要留意2點。第一是各冊歷史觀念的釐清與專有名詞等知識點的快速複習，例如：「原料採取區域制度」、「集團移住」、「俗人授職之爭」等，也要注意閱讀理解與文本分析判斷。

第二是將之前寫過的測驗試題、模考題當中寫錯的題目再練習確認，使之觀念清楚。最後將近幾年的學測考古題多加練習。

王偲宇提醒考生要「跨科整合」。在複習歷史時，可思考各冊各單元與地理、公民兩科的關聯性，或涉及3科的議題如族群人口、區域統合與全球化等，因學測中的題組題與混合題常會有2科或3科匯整的情況，例如歷史的伊斯蘭文明可結合地理的西亞地形氣候、甚至公民的多元文化中的差異現象等。

至於時事提醒，王偲宇說，可留意以色列與伊斯蘭歷史、北約與冷戰的發展、朝鮮及東南亞的歷史發展、以及華人的人群移動背景等。

●圖表題是出題重點 整理因果關係、概念相關以應付手寫題

地理補教老師李威立說，地理學測必考包括：高一通論地理氣候、地形、產業；近年來地圖、GIS的比重仍多；高二區域地理東北亞（台灣、中國、日本、韓國）務必熟讀，考題比例每年都不低；世界要分成經濟板塊，以核心-半邊陲-邊陲來看，歐洲、美國、日本為首，這幾課務必熟讀，其他在該經濟板塊下的小區域，就必須注意與為首的國家之關係。如：中南美洲和美國的互動、東南亞和日本的互動。

李威立表示，近年圖表題仍是出題重點，考生務必把課程有提過的圖表看懂，並能解釋出其中的意義；雖然都是單選題，但是有些題目是問有幾項正確或錯誤，其實就是多重選的改版，學生若觀念不清，也不容易用刪去法得到答案。可以多從歷屆考題中練習，並加以訂正錯誤選項。

手寫部分，李威立說，學測開始測驗手寫題目是從新課綱開始，歷屆考題不多，建議多把課文中的因果關係、概念相關、邏輯可類推的部分多做整理，以方便應考時可以有材料可以書寫作答。時事題，區域部分必須注意和時事的搭配，但重要觀念仍然出自於通論部分。2024年時事包括：烏俄戰爭、緬甸內戰、以色列哈瑪斯戰爭、伊朗以色列衝突、玻利維亞政變未遂、敘利亞內戰、韓國戒嚴、莫斯科恐怖攻擊、能登半島地震、智利山火、西班牙洪水。

●文字量大題目敘述 務必有耐心地閱讀並理解

建國高中公民科教師張菀真表示，目前的學測命題仍以課綱內容的相關概念為主，社會、政治、法律、經濟仍平均分布，以近3年的考題來看，題目愈來愈突顯以大篇幅的題組來鋪陳某事件或現象的發展，包括單純的公民題組，以及歷史、地理、公民組合而成的題組，題目中會埋伏許多細節，考生除了需要熟悉學科在課綱中強調的內容與概念，面對文字量大的題目敘述，務必有耐心地閱讀並理解。此外，考生需對於題目尋求整體、全觀式的理解，能夠抓取題目整體所欲傳達的最核心意涵，若只針對片斷資訊做單一、片面的理解，將可能錯失拿分關鍵。

張菀真舉例，選擇題最常呈現的是需選出「最適切的答案或解釋」，或如何以學科概念判斷題文中的現象。問法很多元，與以往的題目要考生判斷「何者正確與否」差異頗大。另外，混合題可能有簡答題與作圖題，考生一定要看清楚問題內容。學測的簡答題多為要求考生根據題目敘述摘錄內容作答，或做適度修改，考生應試時需注意作答字數限制，並於平時多做近年的考題練習，增加作答經驗。

張菀真說，近3年不乏具有鑑別度的難題，例如進出口與GDP的關係（112年）、國會選舉制度與席次判別（111年），此類題目多會搭配圖表，需要考生有學科概念與推理、判斷能力來應答。另外也會有探究實作的題型來檢驗考生能否運用學科基本的邏輯判斷與研究方法，如因果關係呈現、資料的檢證運用等。

此外，近3年由於跨學科命題增加，因此時事題反而不多，若有出現也多為近年的經典時事現象，所以考生於時事方面可注意受矚目事件，例如國會職權爭議、美國總統選舉、政府打房措施等。近年常出現的課綱主題，例如公民權與公民身分、原住民族議題、性別平等、民主治理與課責、市場機制與供需變動等，預計再次出現的機率頗高。

●考前最後一周 可運用歷屆試題每天練習一至兩則手寫題

「手寫題依舊是得分關鍵」，台中市立文華高中公民老師李佳浤提醒考生務必加快閱讀速度，並適時地將重點提綱挈領的標示出來，預留時間處理手寫題。考前最後一周可運用歷屆試題及大考中心研究試題，每天練習1至2則手寫題，也請留意手寫題目會限制作答的字數，可在讀完題目後稍微整理一下草稿再進行撰寫，練習使用精準的文字來清楚明白表達，若作答要求是分兩個階段來呈現，例如先寫出法律原則及判斷該原則的理由，其中請務必注意盡量不要有錯字，雖然不影響答案判讀的錯字不一定會扣分，但仍應該盡量避免這樣的風險。

在法律時事部分，李佳浤說，譬如，行政訴訟法修正，對於行政訴訟制度有相當大的變革，如將原本分散在各地方法院的行政訴訟庭，改為集中於高等行政法院內增設｢地方行政訴訟庭｣；與青少年相關的立法也常是考試關注焦點，例如前幾年大幅修改的少年事件處理法仍舊是熱門考點，重要內涵包含將舊有的虞犯制度調整為曝險少年、建置曝險少年行政輔導先行機制、保障少年表意權、增訂多元處遇措施、觸法兒童回歸教育、社政體系避免兒童過早進入司法程序等新措施。

傳統考點方面，如民法的權力能力、行為能力、債權與物權的區別、侵權行為、繼承概念的都是常見的考題，此外，刑法罪行法定主義、無罪推定等概念及行政法的各項原理原則，例如法律優位、法律保留原則、行政法基本觀念，如信賴保護、誠實信用原則定，考前務必再次熟記，並練習能以精煉文字對各種法律原則簡單的描述，以應對手寫題。

政治領域方面，李佳浤表示，如美國總統大選、政府體制，如內閣制、總統制、我國政府體制（相近於法國雙首長制）等基本概念，都常考且重要，近年流行的跨領域素養命題，常會以歷史背景來做為跨領域命題的素材，例如提供一段歷史內容描述，考生須先判斷題目所指涉的特定國家，再進一步以此來考該國的選舉制度或政府體制，因此最後複習時，可與歷史做橫向連結。

經濟領域方面，李佳浤舉例，機會成本、比較利益、國民所得帳一向是重要考點，必須將基本概念再次複習，尤其GDP的基本定義務必要再次熟悉，其次市場失靈如外部成本、外部效益觀念極為常考；政府如何減少市場失靈的現象，政府相關應對策略也十分重要，例如：鼓勵、補貼、管制、取締處罰等外部成本內部化的政策工具，幾乎可說是每年必考的重點，且多為綜合的運用，如許多經濟活動可能同時帶來外部成本及外部效益，例如推動風力發電機，能有效地減少空氣汙染，但發電過程所產生的環境影響因素，例如風切聲或對鳥類的傷害，反而會產生外部成本。換言之，同時出現了正、反的影響，請考生務必綜合理解。最後，社會領域相關議題如性別議題、文化議題，如歧視、偏見等等社會學基本概念請務必熟悉。

●不須過度焦慮時事內容 掌握核心概念即可

內湖高中公民老師陳昺泰說，現行課綱強調跨領域整合，建議基礎較薄弱的學生可以先挑選各出版社的考前衝刺參考書作為複習架構，按照社會、政治、法律、經濟等傳統架構來複習基礎知識。然而，不應只純粹記憶複習參考書所整理的表格，因為現行的考題不單純以知識記憶為範圍，而是更強調閱讀理解與將知識應用於具體情境。因此須搭配各冊教科書及隨附的素養閱讀材料來加以檢驗自己對概念融會貫通的程度，不須過度焦慮時事內容，掌握核心概念即可在各種情境素材中掌握要點。

以下為各公民與社會科必修內容重點舉例： •憲法與公民權利：基本權利與限縮、公民參與（選舉與公投）、民主政府體制。 •經濟學基本原理：供需法則、市場機能與失靈、政府干預對市場影響、國際貿易 •人權保障：優惠性差別待遇、羅爾斯社會正義論 •國際關係與全球化：聯合國與國際組織、永續發展。