學測衝刺／自然科掌握基本觀點 快速破題

大學學測進度最後倒數，自然考科部分，北一女物理教師簡麗賢建議，考前一周可上「聯合新聞網」，回顧今年諾貝爾物理、化學、生理醫學獎等報導；平鎮高中化學教師吳明禧提醒，學測的題數很多，破題、解題、閱讀速度都要快，掌握各科基本觀念是快速破題關鍵。

簡麗賢表示，考前需再溫習物理課本重要主題，包含克卜勒行星運動定律，尤其是第三定律，了解行星繞太陽的周期平方與行星軌道平均半徑立方的正比關係，另也要理解發出聲波和電磁波與接收器相對運動的都卜勒效應，這是科技執法測速、醫學檢測血液流速的重要科學原理。

此外，必修物理的量子現象內容含光電效應、能階躍遷和光譜的原理，都是現代科技重要的物理概念，簡麗賢提醒，考前務必精熟內容，掌握基本分數。

針對生物科，生物補教名師游夏表示，考生應熟習必修生物的完整內容，建立跨章節的連結脈絡，如遺傳學與細胞功能分化的關係、細胞分裂流程、對基因表現的影響等，並仔細研讀課本提到的科學研究歷程，如染色體遺傳學說、孟德爾遺傳理論，分辨其意義與在生物學的影響力，以及理論的推演過程，才能應付愈來愈新穎的學測題目。

平鎮高中化學教師吳明禧說，化學科基本知識中，三相圖、化學鍵及化學計量、溶液相關計算等都是熱門出題方向，另外還有結合實驗的純化方法，如學測多年沒考的「層析法」也是本次大考重點。