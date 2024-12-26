114學測國寫／知性考題有規律、情意2招寫出新意 考前遇「撞牆期」這樣練

114年學測將在明（2025）年的1月18、19、20日舉行，其中，國語文寫作能力測驗（以下簡稱國寫）為第二天的壓軸考科，考試時間15：20至16：50，共90分鐘。《聯合新聞網》提供考前衝刺資源「寫作教室」，集結多名講師盤點不同題材的寫作技巧及評分重點，為考生掌握國寫奪分關鍵。

因應108課綱核心素養概念，國寫測驗目標主要有二，包括「知性的統整判斷能力」及「情意的感受抒發能力」，考驗考生是否具備統整判斷、省思推論的能力，也測驗考生在情意、想像等體悟方面，能否真誠抒發個人情感與體會。

圖／大考中心學測國文考科考試說明簡章





回顧學測寫作題型變成兩大題後，知性題出題有從圖表訊息統整、科普文章分析到各類主題文章的綜合比較，看似千變萬化難以捉摸，但實際上還是有規律可循。

學測寫作題型分析。製表／范凱婷

首先回顧歷年知性題的題目型態，包含題目訊息的呈現以及提問的方式，明顯可見「提問方式」有多達六次的立場、觀點「二擇一」，以「立場選擇以及觀點說明」的題型占多數，是可以加強練習的題型。

了解知性題的出題策略後，接著就要擬定解題及答題的書寫策略。以113年學測國寫題目為例，「貼標籤」的題目中出現了關於「標籤」的甲、乙兩文，閱讀後可知兩文各自代表不同的立場，這也是這種「二段文字說明、對照」題目經常的描述樣態，我們要依此特性比較出兩者差異。

更重要的是「你怎麼看」

最後是立場的選定。當考生已經對「標籤」有了一定程度的了解，接著便是自身關於標籤經驗的舉例，題目提示要從「貼標籤」或「被貼標籤」來討論。然而下筆時還需注意題目要求的寫作角度是「對標籤現象的看法」，因此都需要加以論述個人對舉例事件的看法。

也許可以說：標籤是社會人群運作下的類化、刻板傳統，但並不表示我們只能遵守而不能活出自我的獨特；同樣的，我們也不應以標籤分類作為臆測他人的標準。你怎麼看，才是閱卷老師最想知道的。





寫出動人故事、打造故事曲線

暢銷作家歐陽立中曾說過：「故事是用最低的成本，創造出你的最大價值。」一個好故事的影響力，往往超越千軍萬馬。那究竟要怎麼做，才能說出一個好故事呢？掌握「故事三要素」——英雄、對手、奮鬥的歷程及「故事六步驟」：

聯合報寫作教室講師趙文霙／撰寫、udn文教／製表

不凡切角開展「逆向思維」

然而作文題目越是貼近日常，竟會越難發揮？以112年「花草樹木的氣味記憶」為例，學生可能選用自家、校園、公園等地所植花草樹木為材料，且常挑正向的經驗進行敘寫，此類文章若非文詞精鍊、情意動人，在選材上便難以獲得較高分數。因此如何在選材上把握致勝先機？看見事物的另一面，大膽開展逆向思維，是可以練習的方向。

欲寫出和他人的不同點，切角可以有：一、選擇寫非屬於香氣的記憶經驗；二、針對一項事物，選擇與一般人不同觀感的方向下筆。例如有作品寫魚腥草，讓此「惡味昭彰」成為作者參加科展研究的契機；或提到玉蘭花，一般人直覺認為這是香氣，鋪展的應是正向記憶時，偏偏有作者帶出了兒時的負面回憶，稱花香使其作嘔，也是一種翻轉思考。

運用「想像力」微調架構布局

又以113年國寫情意題「縫隙的聯想」為例，許多同學將課業壓力納為題材，但如何在相似題材的書寫中脫穎而出，非常考驗執筆者的審題能力、想像力與運作。既然很難逃脫類似經驗為題，比選材重要的是「如何」表達──結構布局、整體行文的前後鋪排，正是運用想像力的一條好路徑。

若調動布局的順序，例如：先描繪「紓解」時的生活場景，再接續以原本生活中的競爭壓力為對照，轉而回到如今體會生存空間之必要的醒覺，最後重新定義「壓力」，並肯定壓力與縫隙的相輔相成，則此一「紓解─競爭─生存空間─壓力」的布局順序，將會使文章產生更高的靈活度與特殊性。





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距離考試剩不到1個月，「我的作文都沒什麼準備」、「反正練習幾次，也沒進步的感覺」…這些話是否在同學之間有點耳熟？如何跨越這種困境？就從建設心態、調整行動開始。

每位考生多少都有寫作經驗，只是因為過去書寫時較無章無法、等待隨機靈感，事後又未回顧檢討與調整，以致每次書寫總是內心忐忑。為建立寫作自信，同學務必讓自己帶著幾招較有把握的布局、組織文章或煉字造句的方式，即使簡單的基礎功也好，內心的空茫不安就會被瓦解。

至於若有人發現自己始終在同一級距，困在同一卡點，此時宜改變原本的練習模式。首先可與同儕相約，分別就知性、情意題型練習，能一同書寫、交換回饋最理想，或者將作品與同學討論，觀察自己表辭能否達意。其次，鼓起勇氣主動與師長討論，相信盲點會更快突破，甚至必要時尋找佳作，以土法煉鋼的仿其結構、或仿其用字遣詞，模擬優秀寫手的創作思維。