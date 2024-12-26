114學測自然／留意諾貝爾獎時事 師分析跨科題破題關鍵

大學學科能力測驗將於明年1月18至20日登場，首日下午考自然科。時事題方面，北一女物理教師簡麗賢建議，考前1周可回顧諾貝爾物理、化學、生理醫學獎的報導，幫助自己遇到相關題能快速進入狀況。平鎮高中化學教師吳明禧提醒，學測的題數很多，因此破題、解題、閱讀速度都要快，掌握各科基本觀念是快速破題關鍵。

●考前溫習物理重要主題 第三定律、聲波和電磁波

簡麗賢表示，學測考前需再溫習物理課本重要主題，包含克卜勒行星運動定律，尤其是第三定律，了解行星繞太陽的週期平方與行星軌道平均半徑立方的正比關係。考生也要理解發出聲波和電磁波與接收器相對運動的都卜勒效應，這是日常生活中科技執法測速及醫學檢測血液流速的重要科學原理。

必修物理的量子現象內容包含光電效應、能階躍遷和光譜的原理，都是現代科技重要的物理概念，簡麗賢提醒，考前務必精熟內容，掌握基本分數。而牛頓運動定律、萬有引力定律、電流磁效應、電磁感應及能量的概念，是生活中容易取得的命題素材，因此得精熟課綱內容和課本強調的基本概念。國際單位制是最基本的學習概念，例如七大基本物理量單位包含電流的安培，而不是電量的庫侖，這是考生容易誤解的重點。

考前1周，簡麗賢建議考生找「聯合新聞網」，回顧2024年諾貝爾物理、化學、生理醫學獎的報導，幫助自己遇到這些主題的題目時，能迅速進入思考狀況。考前再回顧和思考3年內的考古題，是很好的準備方向，熟悉學測命題題型，有助穩定應考情緒。

●生物時事題留意諾貝爾獎、IPSC再生醫學應用

針對生物科，生物補教名師游夏表示，考生應熟習必修生物的完整內容，建立跨章節的連結脈絡，如遺傳學與細胞功能分化的關係、細胞分裂流程、對基因表現的影響等，並仔細研讀課本提到的科學研究歷程，如染色體遺傳學說、孟德爾遺傳理論，分辨其意義與在生物學的影響力，以及理論的推演過程，才能應付愈來愈新穎的學測題目。

另外，考生對支系分類學的親緣關係分析方法，要準確清楚，並熟悉顯微鏡的使用技術，且對不同生物細胞的大小要有基本認知。

游夏表示，今年熱門的時事考題包含諾貝爾生醫獎得主的研究，即微RNA對基因表現的調控機制；IPSC（誘導式富潛能幹細胞）在再生醫學的應用，重點在基因編輯與重組DNA應用的差異性。需熟悉的素養題型，還有溫度、酸鹼值等因素對蛋白質和酵素功能的影響，數學機率在遺傳學計算的應用及RH血型系統觀念等等。

●化學「層析法」是大考重點 跨科題需掌握基本觀念

平鎮高中化學教師吳明禧說，在化學科的基本知識中，三相圖、化學鍵及化學計量、溶液相關的計算等都是熱門出題方向，另外還有結合實驗的純化方法，如學測多年沒考的「層析法」也是本次大考重點。至於時事題，他提到今年諾貝爾化學獎與蛋白質有關，因此過往常考的醣類，今年可能改為生物體中的分子章節所提到的胺基酸與蛋白質部份。

吳明禧說，學測的題數很多，因此破題要快、解題要快、閱讀速度要快。尤其現在題目愈來愈長，若要快速解出跨科的素養題，就必須掌握各科基本觀念，才能在考試中快速與其他科連結後立刻破題、解題。他也提醒，素養題常常是「為鋪陳而鋪陳」，有時線索、答案都藏在題目的敘述中，考生一定要願意讀題。