學測衝刺／數A難度變高 數B更靈活

自一一一年起，學測的數學考科分為數Ａ和數Ｂ，採分節考試、學生自由選考。教師分析，近年數Ａ在命題單元上分布平均，但向量單元偏重，是命題重點，估計數Ａ可能比一一三年更難；而數Ｂ命題則必定靈活，難易適中。

資深數學老師、中崙高中校長吳銘祥提到，「平面向量與空間向量」為近年數Ａ考試重心、出題率高，考生務必加強演練，提升自身計算與概念的應用能力。「三次函數」的性質與應用則可鑑別出學生的實力，若想把握難題拿高分應多加練習相關題目。另外，一一三年的題目敘述偏長，也是近年的趨勢，因此考生務必加強數學文字題的理解與分析能力，提升解題速度與精準度。

補教老師林名揚則說，一一三年數Ａ的難度一如往常，也被外界普遍認為合理，甚至有學生認為比模考容易，所以推估今年難度可能會稍有提升，考生務必認真準備。他建議，考生應答時可以單選題、選填題、多選題、混合題等順序作答，混合題若是自己熟悉的單元，則可在完成單選題部分就立刻填答，在應答時逐步累積自己的信心，之後就能漸入佳境、克服難題。

至於多數一類組學生關注的數Ｂ考科，林名揚認為今年命題必定非常靈活，且因為從數Ａ跨考到數Ｂ的考生仍多，頂標和前標的分數預計不會下降，難度預估維持在「難易適中」。

吳銘祥補充，數Ｂ的命題更貼近生活，考驗學生將數學知識應用於解決實際問題的能力，生活中與數學相關的時事議題，都可能成為命題的來源。近年圖形題比例有上升趨勢，考生需加強圖形觀察、空間想像及幾何推理能力。另外，跨單元綜合題也預估將增加，考驗考生對各單元間關聯的掌握與靈活運用。他提醒，單點透視法、地球經緯線等數Ｂ獨有單元，更是不可忽視的重點。

吳銘祥提到，考生可以於考前衝刺期勤做歷屆試題及模擬試題，熟悉出題模式、難易度及答題技巧，且務必計時模擬，找出最適合自己的答題節奏，更要仔細檢討錯誤，歸納錯誤原因，針對弱點加強練習，並整理成錯題筆記，考前反覆複習。（系列三）