考生注意！升大學英聽二試明公告成績 查詢方法一次看

大考中心今天表示，114學年度高中英語聽力測驗第二次考試成績將於明日、12月26日公布，並於當日寄發成績通知單。集體報名者，寄交報名單位轉發考生，另以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位；個別報名者，將逕寄至考生通訊地址。考生若曾報考英聽測驗第一次考試，則兩次考試成績可擇優使用。

大考中心也說明，明天公布成績當日上午，考生報名資料中若「聯絡電話」填寫行動電話號碼，大考中心將以0911-511-467手機號碼主動發送簡訊通知考生成績。若行動電話號碼設定拒收企業簡訊，將無法收到成績簡訊通知。

大考中心也表示，明天公布成績上午9時起，考生即可至本會大考中心網站「高中英語聽力測驗」的「試務專區」，點選進入「成績查詢」進行查詢。

若考生對成績有疑問，大考中心指出，考生可於明日起至12月27日下午5時申請複查。考生可至大考中心網站「高中英語聽力測驗」之「試務專區」，點選進入「考生專區」進行註冊或登入後，使用「申請成績複查」功能，登錄申請複查相關資料。

大考中心表示，複查成績限用網路申請，並請於期限內完成申請手續及繳費，逾期不受理。成績複查結果通知書將於12月31日寄發，並於當日上午9時起開放網路查詢。