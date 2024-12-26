114學測英文科／閱測近年1類考法增 選擇非選命題、作答技巧全解析

學測英文考科出題內容靈活多元，整體單字難度較以往提升不少，強調能掌握文章脈絡和理解文章內容的能力，閱讀文章的篇幅也有增長，時間的掌握很重要。在這裡整理學測考試的重點方向和一些作答技巧。

第壹部分、選擇題

一、詞彙：基礎4500字詞、精熟4501～7000字詞的高頻單字+一字多義。

→輕鬆應答中或是中偏易題目（113學測）和有能力因應中偏難題目（112學測）

＊範圍是以基礎4500字詞為主，也會出現4501－6000範圍的字詞（Level 5）和偶爾有7000字詞（Level 6）中常見的高頻單字。

以113學年度學測為例：

以112學年度學測為例：

＊考『一字多義』。

以113學年度學測為例：

以110學年度學測為例：

二、綜合測驗：前後文的線索判讀是關鍵，文法題要掌握住！

＊多考單字、片語：基礎單字、精熟Level 5＋上下文的線索判讀。

以113學年度學測為例：

＊針對轉折語、連接詞或介系詞出題：要記熟個轉折語、連接詞、介系詞的用法 ＋ 上下文的線索判讀

以112學年度學測為例：

＊2-3題文法題：各子句連接詞、分詞構句…、句子結構。

以113學年度學測為例：

以112學年度學測為例：

三、文意選填：精準判斷文章空格和選項的詞性，配合前後語意作答

→{判斷空格詞性}→{選出符合詞性的選項單字}→{由整句話或是上、下文（句）語意，選出適當語意的單字填入}＋注意動詞時態、名詞單複數以及句子的結構等細節，互相配合選擇以便此大題零失分

＊詞性對應＋上下文語意線索判讀。

以113學年度學測為例：

四、篇章結構：整理段落大綱，了解文章組織架構，搭配轉折語，根據上下文關鍵字做選擇

＊注意段落主旨，挑選符合段落主旨的句子，和搭配上、下文（句）關鍵字或是轉折語來作答。

以113學年度學測為例：

＊從文章組織，挑選符合組織的句子，和搭配上、下文（句）關鍵字或是轉折語來作答。

以113學年度學測為例：

＊也注意人稱代名詞、指示代名詞（單複數）、所有格、不定冠詞和定冠詞、指示形容詞，以及反覆出現的字詞，這些都是考生在做選擇時可依循的判斷依據。

五、閱讀測驗：鎖定段落主旨，整理段落大意，留意關鍵細節

閱讀題材廣泛，有文化、語言、藝術、科技、生物、天文、環境等多元的主題，考生們應該多練習主題式閱讀，同時針對主題文章做領域詞彙整理並熟練各詞彙以因應閱讀題目取材的多元性。考題形式，除了基本題型文章主旨、細節和事實、推論外，近幾年又多了一種題型：圖片題。

＊考文章主旨：建議先閱讀文章主旨考題的四個選項，這四個選項扮演導讀功能，不僅可以幫助閱讀文章時能馬上進入狀況，而且在閱讀過程中能迅速掌握各段落主旨和快速整理出段落大意，可以輕鬆在文章主旨的考題上得分，並且可以提升作答其他各題的速度和準確性。

＊考事實和問細節：正確地找出各選項在文章裡的出處很重要，再加以細心比對字詞，判斷是否為同義字（synonym）、反義字（antonym），必要時也要比對句子，判斷是否為換句話說（paraphrase），如此才能正確掌握這類型的問題。

＊做推論（文章出處、筆者的態度…）：這時要依據文章做合理並有邏輯的推論選擇。

＊圖片題：找出對應題目的文章內容，按照描述作答即可。

第貳部分、混合題：掌握全文組織、理解文意脈絡、擷取重要資訊

混合題是要求考生根據閱讀文章內容回答各種類型的問題，包括選擇題、填充題、表格整理和回答問題等。在這些題型中，掌握文章的組織結構是關鍵所在。

選擇：如同第壹部分第五大題閱讀題的作答方式一樣。

填充、表格整理：找尋到相對應的資訊填入答案，對於文章段落的組織架構清楚明確，能填寫出相對應的主題或是細節。

回答問題：針對問題找出段落出處正確的句子來做答，另外，要注意名詞單複數、動詞時態相關變化或是詞類變化。

第參部分、非選擇題

翻譯題和作文：基礎5000單中重要、高頻的單字要拼寫得出來，並熟練句型

一、翻譯

單字：翻譯常考時事，考生除了基礎和高頻單字複習外，也要注意這六個月的重要時事相關的英文單字（像是戰爭、種族議題、兩性平權、科技、環境保護、社會問題…等）。

句型：句型一定要精熟。

二、作文

作文題型包含書信寫作、看圖寫作（單圖、連環圖）、圖表寫作、主題式寫作。作文多要求兩段，針對各段要求來寫作，切記不要離題，文章一定要有組織結構。在寫作時，記得運用句型來寫出自己的想法，文法部份不要有誤，在單字部份，用字精準就可以，不要刻意使用艱深單字。

在最後的時間裡，考生一定要練習近幾年的歷屆學測題，可以的話，也練習歷屆指考題，持續加強單字、片語的熟練，也要重看練習中錯過的題目以加深印象，並且要不斷地練習題目來加強提升作答速度。

最後祝各位考生～考試順利～