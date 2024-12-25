學測衝刺／英文考前讀課文 像吃定心丸

還有三周考生便要上學測考場，在最後這段時間，得勝者文教英文補教老師Gary建議，可將英文五冊的課文重看一遍，包括必須熟讀的單字、片語和文法等，讀課文就像吃定心丸。他也建議考生帶尺上考場，將尺遮住上一行讓自己不要回讀，或遮住下一行，不要擔心後面考題，有定心效果。

Gary認為，英文科學測可說是場「長篇閱讀戰」，要在有限的時間內讀完與正確作答，考驗的是閱讀能力和速度。寫閱讀測驗時可用筆圈關鍵字，搞不好就是答案。

答題順序也是考試技巧的一門。Gary建議的作答順序是，先看非選題目，再寫選擇題、翻譯作文。但對於能力較強的考生，建議可先看一下翻譯和作文，如果「很有感覺」可以馬上寫，寫完再寫選擇題。

他表示，閱讀測驗往往量大、一次寫四篇壓力太大，建議可以與其他題型混合、減少壓力。如先寫一篇閱讀測驗、接著寫克漏字、文意選填，接著再寫另一篇閱讀測驗。

至於英文科時事題。Gary建議考生留意上半年新聞，包括環保、霸凌、校園安全；科學類主題則包括火箭、3D列印技術、電動車等。

翻譯和寫作是獲得高分的關鍵。Gary分析，近年來的學測翻譯題並不強調複雜句型，更注重能否使用與主題相關的單字和片語。作文部分則重視是否能夠以英文清晰陳述個人觀點並支撐理由，同時也強調描述個人的經驗，如一一二學測要求考生談論使用表情符號的經驗。

Gary提醒，英文作文重點是能把文章變成英文，而非強調文章創意。建議考生將題目讀清楚，不要自己天馬行空，勿用不確定的難字，寫完後記得檢查拼字、時態、句構與連接詞。（系列二）