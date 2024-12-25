114學測自然科／素養題免驚！解題攻略看過來 化學命題趨勢、熱門考點一把抓

1. 把握課內題型，爭取作答時間

新課綱的學測已邁入第四年，除了原先的既有題型，也出現了由「期刊、論文」改寫的題目，且年年不重複。由於素養題著重在情境的描述，為了能讓考生理解該實驗的實驗目的與數據意涵，需提供足夠多的背景知識與線索。因此這類題型往往會佔用較多的篇幅，相對於課內題型會花費較多時間。應試策略上應預留時間，先從課內題型下手，並爭取作答時間。

以下為近年命題的熱門考點：

(1)物質的分離：層析、蒸餾、萃取 (2)溶液的酸鹼性(指示劑的顏色判讀與變色原理) (3)相圖(可燃冰、硫的相圖) (4)路易斯結構的畫法與鍵線式 (5)週期律(原子序1～18號) (6)化學計量

2. 由圖表切入，解析數據背後的意義

以111學測的第55題為例：

長條圖中呈現了溶液一與溶液二的實驗，其中「經吸附材料處理過的六價鉻濃度顯著降低，且對高低濃度之六價鉻皆有效」。在閱讀題幹之前我們便可得知本題主要探討「吸附材料」的有效性，因此在回頭搜尋關鍵字時，便能從題幹挑選出有用的資訊。

此類圖表判讀著重在測驗考生能否理解「操作變因與應變變因之間的因果關係」，並且對實驗結果進行合理的推論。因此在閱讀題目時，若能先由圖表內容大致掌握實驗的目的，便能更快找出出題幹中的重點，避免重複閱讀。

3. 不以課綱為限，亦不探討超綱難題

(1)化學科的素養題的取材來源：

在今年（113/10/08）的大考中心「大學入學考試素養導向宣導會議」針對探究與實作進行了說明：

探究與實作試題常取材自期刊、論文中（111年的37～42、55～57；112年的45～47；113年的12～13、16～17）。其素材取自公開的資訊，例如科學月刊、新聞報導、日常觀察……等，並由命題教授獨立為之，「不會」直接來自於特定學校的教材或試題。若有出現必修課程外的名詞或概念時，會在試題中加說明。因此在備考時，可多加注意近幾年的熱門議題，但即便沒有特別準備到，命題者也會在題幹中加以描述。

(2)考試趨勢

近三年的考題中，即便是取材自論文的題目，也不盡然會以圖表進行題目設計。但不論題目的呈現方式為何，皆離不開探討數據所呈現出的因果關係，或者是藉由實驗結果，反問實驗目的。因此在準備、訂正此類考題時，其重點是要不停問自己，圖表呈現出的正相關背後的意義為何，而非停留在數據結果，需嘗試進行解讀。

4. 課內務必精熟，選修亦要留意

113學測與過往最大的差異，是題目中出現了二處有超綱嫌疑的試題，包含：

(1)測驗考生是否能畫出一氧化碳(CO)、甲醇(CH3OH)、正丙醇(C3H7OH)的結構，但課綱中僅要求「以路易士結構表示常見分子結構（水、氨、甲烷、乙烯及二氧化碳）」。

(2)測驗考生醇類的溶解度，「生成正丙醇產物不溶於水，會在反應容器內分層」，而有關氫鍵、有機化合物的性質，分別為選修化學II、選修化學V之範圍。

因此在準備學測前，除了優先準備必修範圍，若能掌握部分選修概念，對作答亦有幫助。

5.留意時事，跨科跨章為基本