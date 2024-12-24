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114學測英文／考前讀課本定心、長閱讀靠1物免緊張 答題最佳順序曝

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
大學學科能力測驗將於明年1月18至20日登場。本報資料照片
大學學科能力測驗將於明年1月18至20日登場。本報資料照片

大學學科能力測驗將於明年1月18至20日登場，聯合新聞網一連5天推出「學測衝刺」系列報導，訪問高中及補教名師，剖析命題趨勢、必考重點、答題要訣，助考生高分上榜。

還有3周考生便要上學測考場。在最後這段時間，得勝者文教補教老師Gary建議，考生若擔心東看西看沒方向，可將英文5冊的課文重看一遍。不論那一版的教材，題目包含的範圍都夠廣，包括必須熟讀的單字、片語和文法等，讀課文就像吃定心丸。

新式學測強調素養命題，題目趨於多元豐富。如111年學測閱讀測驗第46題，評量考生是否能區分「事實」與「意見」的不同之處；第35題測試考生能否將文章的資訊轉化成正確的圖像。

Gary說，英文科學測可說是一場「長篇閱讀戰」，要在有限的時間內讀完且答題正確，考驗的是「閱讀能力」和「閱讀速度」。他建議考生帶一把不透明的尺，做題時遮住題目的上面或下面，閱讀時每次都聚焦一行，避免回讀、減少緊張。寫閱讀測驗時也可用筆圈關鍵字，這關鍵字搞不好就是答案。

此外，新式學測強調掌握整篇篇章文意的能力。例如綜合測驗不一定能從空格該句找出答案，而是要從空格該句前後的句子，或甚至得從不同段落中才能找到答案。

答題順序也是考試技巧的一門。Gary建議的作答順序是，看非選題目、寫選擇題、寫翻譯作文。但對於能力較強的考生，先看一下翻譯和作文，如果「很有感覺」可以馬上寫，寫完再寫選擇題。而閱讀測驗不要一次寫4篇，可以混合寫。如先寫一篇閱讀測驗、接著寫克漏字、文意選填，接著再寫閱讀測驗。閱讀測驗往往量大、一次寫4篇壓力太大，可以與其他題型混合、減少壓力。

英文科也有時事題。Gary建議考生留意上半年的新聞，包括環保、霸凌、校園安全等。科學類主題則包括火箭、3D列印技術、電動車等。

翻譯和寫作是獲得高分的關鍵。Gary分析，近年來的學測翻譯題並不強調複雜句型，而更注重你能否使用與主題相關的單字和片語。作文部分則重視考生是否能夠以英文清晰陳述個人觀點並支撐理由，如111年學測要求考生描述心目中理想公園的樣貌與原因。同時也強調描述個人的經驗，如112年學測要求考生談論自己使用表情符號的經驗。

作文必須按照大考中心建議，避免離題。Gary說，英文作文和中文作文不同，重點是能把文章變成英文，而非強調文章的創意。建議考生將題目閱讀清楚，不要自己天馬行空。他也建議考生勿用不確定的難字，不被扣分才是最重要的，寫完後記得檢查拼字、時態、句構與連接詞。

學測作文部分則重視你是否能夠以英文清晰陳述個人觀點並支撐理由，也強調描述個人的經驗，如112年學測要求考生談論自己使用表情符號的經驗。圖／取自大學入學考試中心
學測作文部分則重視你是否能夠以英文清晰陳述個人觀點並支撐理由，也強調描述個人的經驗，如112年學測要求考生談論自己使用表情符號的經驗。圖／取自大學入學考試中心
新式學測強調掌握整篇篇章文意的能力。例如綜合測驗不一定能從空格該句找出答案，而是要從空格該句前後的句子，或甚至得從不同段落中才能找到答案。 111年學測英文科綜合測驗第13題便是例子。圖／取自大學入學考試中心
新式學測強調掌握整篇篇章文意的能力。例如綜合測驗不一定能從空格該句找出答案，而是要從空格該句前後的句子，或甚至得從不同段落中才能找到答案。 111年學測英文科綜合測驗第13題便是例子。圖／取自大學入學考試中心
111年學測英文科閱讀測驗第35題，測試考生能否將文章的資訊轉化成正確的圖像。圖／取自大學入學考試中心
111年學測英文科閱讀測驗第35題，測試考生能否將文章的資訊轉化成正確的圖像。圖／取自大學入學考試中心

114學測 考題 英文科

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