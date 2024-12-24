114學測英文／考前讀課本定心、長閱讀靠1物免緊張 答題最佳順序曝

大學學科能力測驗將於明年1月18至20日登場，聯合新聞網一連5天推出「學測衝刺」系列報導，訪問高中及補教名師，剖析命題趨勢、必考重點、答題要訣，助考生高分上榜。

還有3周考生便要上學測考場。在最後這段時間，得勝者文教補教老師Gary建議，考生若擔心東看西看沒方向，可將英文5冊的課文重看一遍。不論那一版的教材，題目包含的範圍都夠廣，包括必須熟讀的單字、片語和文法等，讀課文就像吃定心丸。

新式學測強調素養命題，題目趨於多元豐富。如111年學測閱讀測驗第46題，評量考生是否能區分「事實」與「意見」的不同之處；第35題測試考生能否將文章的資訊轉化成正確的圖像。

Gary說，英文科學測可說是一場「長篇閱讀戰」，要在有限的時間內讀完且答題正確，考驗的是「閱讀能力」和「閱讀速度」。他建議考生帶一把不透明的尺，做題時遮住題目的上面或下面，閱讀時每次都聚焦一行，避免回讀、減少緊張。寫閱讀測驗時也可用筆圈關鍵字，這關鍵字搞不好就是答案。

此外，新式學測強調掌握整篇篇章文意的能力。例如綜合測驗不一定能從空格該句找出答案，而是要從空格該句前後的句子，或甚至得從不同段落中才能找到答案。

答題順序也是考試技巧的一門。Gary建議的作答順序是，看非選題目、寫選擇題、寫翻譯作文。但對於能力較強的考生，先看一下翻譯和作文，如果「很有感覺」可以馬上寫，寫完再寫選擇題。而閱讀測驗不要一次寫4篇，可以混合寫。如先寫一篇閱讀測驗、接著寫克漏字、文意選填，接著再寫閱讀測驗。閱讀測驗往往量大、一次寫4篇壓力太大，可以與其他題型混合、減少壓力。

英文科也有時事題。Gary建議考生留意上半年的新聞，包括環保、霸凌、校園安全等。科學類主題則包括火箭、3D列印技術、電動車等。

翻譯和寫作是獲得高分的關鍵。Gary分析，近年來的學測翻譯題並不強調複雜句型，而更注重你能否使用與主題相關的單字和片語。作文部分則重視考生是否能夠以英文清晰陳述個人觀點並支撐理由，如111年學測要求考生描述心目中理想公園的樣貌與原因。同時也強調描述個人的經驗，如112年學測要求考生談論自己使用表情符號的經驗。

作文必須按照大考中心建議，避免離題。Gary說，英文作文和中文作文不同，重點是能把文章變成英文，而非強調文章的創意。建議考生將題目閱讀清楚，不要自己天馬行空。他也建議考生勿用不確定的難字，不被扣分才是最重要的，寫完後記得檢查拼字、時態、句構與連接詞。