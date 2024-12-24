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114學測國文科／熟讀核心選文 「三不一沒有」重點複習

聯合報／ 本報記者許維寧

大學學科能力測驗將於一月十八至廿日登場，本報即日起一連五日推出學測衝刺系列，訪問高中及補教名師，剖析命題趨勢、必考重點、答題要訣，助考生高分上榜。

文城教育學院國文總監陳良吉分析，近年國文科文言文與白話文比例約為四十五％比五十五％，近五年考題以文言文十五篇及Ａ類選文為主，文言文若考基礎形音義、課文文意理解與比較，熟讀課本即易拿分，考生可將十五篇選文與Ａ類選文分為「形音義、作者題解、文學常識」做重點整理。

再者，陳良吉指出，其二為核選十五篇與Ａ類選文間的文意理解與比較，近年出過必讀的是論語精選、孟子，甚至曾考過曹丕典論論文的文意理解與朱光潛文章比較，建議掌握核心選文名句文意分析，事先看過幫助很大。

考前衝刺期陳良吉建議掌握「三不一沒有」，「不多讀」，掌握核心選文十五以及Ａ類選文，不額外閱讀相關文學名著；「不多做」，用寫過的題目重新訂正、思考；「不鑽研」，因國文試題牽涉許多國學與歷史典故，以課內為主複習收斂即可。最後「沒有沒讀到」，陳良吉說，考生會擔心是不是還有沒讀到，其實可從近五年考古題自我檢測，不必過度擔憂。

至於國寫作文，楊墨國文創辦人楊墨說，閱卷評分注重結構、文氣、描寫功法，建議學生「具象化」寫作，敘述事物時，不只用「好」等形容詞，可將其形容成如萬馬奔騰、滔天巨浪等。短文以直接答題、言簡意賅為要，避免重複敘述題幹；國寫長篇作文首重文章結構及段落銜接，之後再談辭采。（系列一）

114學測

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