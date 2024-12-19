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「銀蠹魚游出來」北模國文引瘂弦詩考倒高中生 內行解析趣味：安排巧妙

聯合新聞網／ 綜合報導
高中北區模擬考試國文科出現「隱題名」形式考題，題幹引用瘂弦〈曬書〉一詩，引起討論。示意圖／ingimage
高中北區模擬考試國文科出現「隱題名」形式考題，題幹引用瘂弦〈曬書〉一詩，引起討論。示意圖／ingimage

高中北區模擬考試國文科一題「一條銀蠹魚游出來」，題目引用詩人瘂弦的詩——一條美麗的銀蠹魚，從《水經注》裏游出來，要學生選出對此詩描述正確的選項，其中答案為「從全詩所安排的一連串意象，可推測詩名為〈曬書〉」，引起熱議。對此，一名內行網友則在社交平台表示，此題的意象確實是一連串，詩的內文與詩名也有密切連結，《水經注》在詩中更是安排巧妙。

原PO在Threads上發文表示，他最近看到「一條銀蠹魚游出來」一題，他直言「隱題名」形式的考題要出得好並不簡單，因為作品和題幹都必須有足夠線索讓學生推敲，針對北模〈曬書〉一題，他評論「我認為瘂弦的詩沒有問題，意象也確實是一連串」。

原PO解釋，就線索而言，詩的內文提到的書籍得是《水經注》，因為寫水的書讓「有銀蠹魚從書中游出來」變得合理，也暗示著書籍是潮濕的，而蠹魚指蠹蟲，故詩名為〈曬書〉，他也強調「詩──尤其小詩、短詩的意象安排和字句雕琢，絕對不是藍色窗簾」。

有學生留言，「現在幾乎沒看過書蟲，我有一整個書櫃，但完全沒有被蛀過，自然想不到那邊去」、「這篇詩確實很精煉，看到標題會被作者的靈光逗笑，平常看到很印象深刻的那種。但是，我是受害者，我知道蠹魚是衣魚，牠們會吃衣服而且長在陰暗的角落，但我真的不知道他們吃書」、「雖然我寫錯，但我喜歡瘂弦的這首詩，最近也看瘂弦的詩」。

114學測 國文科 瘂弦 考題

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