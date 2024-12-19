114學測倒數 明開放身心障礙、重大傷病考生查詢應考服務

升大學114學年學科能力測驗將於明年1月18至20日登場，大考中心今天表示，本次考試共計約900餘名考生申請身心障礙或重大傷病應考服務，將於明日、12月20日開放身心障礙及重大傷病考生應考服務審查結果查詢。

大考中心表示，身心障礙及重大傷病考生申請應考服務，無論申請哪一類項目，皆不會寄發審查結果，由考生自行上網查覽。身心障礙及重大傷病考生應考服務項目包含「一般項目」、「輔具項目」及「特殊項目」，審查結果於明日上午9時起開放查詢。

申請特殊項目審查結果，則請考生自行至大考中心網站「學科能力測驗」之「試務專區」，點選「應考服務」進入「身心障礙及重大傷病考生應考服務網」查覽或列印審查結果通知。

另外，大考中心也表示，若考生報名資料中「聯絡電話」如填寫行動電話號碼，大考中心將以0911-511-467手機號碼發送簡訊服務，提醒考生務必自行上網查詢審查結果。

若考生對於「特殊項目」審查結果有疑義欲申請複審，大考中心也表示，務必於明日起至12月25日期間以書面提出，申請複審須有新事證或新病況，且與原提供審查資料不同，複審以一次為限。申請複審表格可至大考中心網站下載專區下載，並以限時掛號郵寄至大考中心。複審結果將於1月6日公布至大考中心身心障礙及重大傷病考生應考服務網查覽或列印。