114學測社會科／考題趨勢及時事總整理 圖解美總統大選、市長罷免案必看

114年學測將在明（2025）年的1月18至20日舉行，社會科為最後一天的壓軸考科，考試時間從12：50至14：40，時長110分鐘。根據大考中心公布之社會科參考試卷題型，試卷內容包含選擇題型（單選題）、混合題型與非選題型（填充題、問答題、繪圖題、製表題），總分144分。

114年學測考試日程。圖／翻攝自大考中心簡章

《聯合新聞網》整理了社會科三科的時事話題及考科重點筆記，供考生參考。

▌1.公民：

今年下半年政壇受矚有國會改革、基隆市長罷免案，民生議題則有最低工資調升、央行打房、碳費審議等。放眼全球除俄烏戰爭持續，中東各國衝突不斷，其中美國也迎來大選，川普以壓倒性勝利成功出任總統。

【圖表看時事】

・7搖擺州全拿下！川普壓倒性勝利 圖解美總統大選與國會選舉結果

川普成為美國史上最年長的總統當選人，也是127年來首位連任失敗後成功重返白宮的美國總統。川普在普選與7個搖擺州均力壓對手民主黨總統候選人賀錦麗，加上共和黨奪回參議院多數，在眾議院選舉也處於領先…

・18年後再對峙…以色列先制攻擊真主黨 圖解近月衝突與波及範圍

以色列與真主黨雙方再度交火，真主黨發射大量火箭及無人機攻擊以色列。圖為遭到火箭攻擊的以色列民房。圖／歐新社

上次以色列與黎巴嫩真主黨「真正」的交戰是2006年，當時以色列揚言使黎國的時鐘倒退20年，一個月後衝突結束時，伊朗扶植的黎巴嫩民兵組織真主黨已受重創。這次雙方再度交火，真主黨一名官員透露，襲擊以色列是為了報復最高階軍事指揮官舒庫爾遇刺…

・謝國樑罷免案不通過 一圖看基隆藍綠勢力消長、近年罷免案投票率

基隆市長謝國樑罷免案投票，8萬6014票不同意，6萬9934票同意，罷免案不通過。不同意票與同意票占比分別為55.16%與44.84%；在基隆七個行政區，不同意罷免票均超過同意票。中選會公告，基隆市長謝國樑罷免案結果為「否決」…

【新聞中的公民與社會】 *註：原「公民時事題」

中華隊於「世界12強棒球賽」擊敗日本隊，全台歡騰。圖／本報資料照片

・中華隊12強奪冠全民歡騰 國族身份認同怎入題？

2024年11月24日是台灣棒球史上最值得紀念的一天，在東京巨蛋進行的第3屆世界12強棒球賽冠軍賽，中華隊以4比0完封強敵日本隊，拿下三大一級國際賽事的首座冠軍盃。而吞下首敗的日本隊，終止了他們主要大賽的27連勝…

・「雙管齊下」打炒房 央行的任務你搞懂了嗎？

國內房市買氣近來急速轉熱，中央銀行決定「雙管齊下」打炒房。央行理監事會昨天決議祭出第6波房市管制措施，將六都加上新竹縣市等自然人「特定地區」第2戶的房貸成數上限，從7成調降至至6成且無寬限期，並同步調升存款準備率1碼…

・放不放颱風假？ 看中央、地方權限劃分制度與原則

颱風山陀兒登陸高雄帶來超過14級的風力橫掃市區，整個高雄市區滿目瘡痍宛如戰場。記者劉學聖／攝影

強颱山陀兒緩慢逼近，中央氣象署擴大陸上警戒範圍，新增彰化縣、南投縣，且雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、台東、澎湖應嚴加戒備，預估登陸西南部一帶，花東降雨持續…

・博愛座擬改名、放寬適用對象 給誰坐才符公平正義？

近期博愛座爭議頻傳，衛福部長邱泰源日前要求社家署，採單條修正方式，調整「身心障礙者權益保障法」第53條中有關博愛座規定，並於今日預告、7日後截止，法條內文除將博愛座更名為「優先席」，也調整適用對象…

【國際小學堂】

・英美皆今年大選 選制、日程不同

英國首相蘇納克決定提前於7月4日舉行國會大選投票，為何選在美國宣告脫離英國殖民的獨立紀念日當天，引發外界聯想。美國選民也將在今年11月投票選擇下任總統，但英美兩國選舉運作模式其實大不相同…

美國大選共和黨籍總統參選人、準總統川普曾在紐澤西州出席競選造勢。圖／美聯社

・烏克蘭3階段戰術 與俄搶制空權

苦等約兩年的F-16戰機到手後，烏克蘭打算如何發揮其最大功效？烏國空軍將領戈盧布佐夫深知和俄軍爭奪空域控制權不容易，需要明智戰術並妥善整合各項資源。他說明烏軍從養精蓄銳、打擊俄軍軍機到最後與俄國搶占制空權的三階段計畫…

・全球飢餓危機 巴西促G20出手

聯合國糧農組織（FAO）等國際組織發布報告指出，去年全球可能逾7.3億人面臨飢餓，約占全球人口9%，相較往年未見進步。聯合國雖目標在2030年終結飢餓，但據估計，屆時仍將有近六億人營養不足…

▌2.歷史：

114年學測即將登場，圖為考場示意圖。記者許正宏／攝影

【歷史重點筆記】 收錄歷年學測歷史科考試範圍的重點筆記，包含重大事件年表、政治制度的變革、宗教及文化的興衰等等。

▌3.地理：

【地理重點筆記】 收錄各年級地理科重點章節筆記，包含世界地圖、地形系統、地理資訊、氣候及聚落等社會概念。

▌以下也為考生回顧今年分科測驗三科考題，以利推測與熟悉出題方向，協助考生事半功倍拿高分。

【公民科】

今年包括立法院打架、美國總統大選、缺水危機等議題皆入題。北市教師解題團評析，除了圖表數據判讀題增加，也有不少試題納入探究實作，學生不僅需熟悉課綱內容，亦需著重對各種生活議題的觀察；混合與非選題更是偏難，「開放性提問」可望為命題帶來新趨勢，但若不夠精準，在答題上容易包含各種可能，學生恐難以聚焦作答。

【歷史科】

建中教師莊德仁表示，今年試題文字數量偏多，部分題目包括文言文，又非選題還需比較不同史料的立場和解釋，再由考生接續分析，部分考生恐容易被冗長的文字限制思路，若只是單純記憶死背恐無法迎刃而解。全教會認為，此次特色是宗教相關試題大增，包含印度佛教、耶穌會、民間信仰等，原住民族議題也是重點；補教老師馮敬之點出，除了切合電影時事考了「周處除三害」，近年也常出現女權考題。

【地理科】

北市教師解題團分析，今年傳統題型仍多，如多考廟宇對聯，從對聯內容談自然或人文環境；又等高線圖未見於學測，分科測驗果真入題，久未出現的風花圖、繪製面量圖、河流流向圖、氣候圖等也考蠻多，至於過去常見的自然災害題則幾無出現。近年單獨考一基本觀念的試題愈來愈少，取而代之，試題多會取用區域地理，可見跨冊概念整合試題愈來愈多，考生未來如何統合觀念非常重要。