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學測倒數一個月最後衝刺 輔導師曝：讀「這科」CP值最高

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
在考前一個月，應先做完歷屆學測考古題，內壢高中輔導老師楊璦慈強調，學測準備的黃金法則是「發揮長處、穩住基礎」，別讓難題耗盡精力。本報資料照片
在考前一個月，應先做完歷屆學測考古題，內壢高中輔導老師楊璦慈強調，學測準備的黃金法則是「發揮長處、穩住基礎」，別讓難題耗盡精力。本報資料照片

114年大學學測倒數一個月，長期替高中生做升學輔導的內壢高中輔導老師楊璦慈，給考生最後衝刺的建議。楊璦慈指出，學測準備的黃金法則是「發揮長處、穩住基礎」，其中，英文是「CP值最高的科目」，好好把握就能增加進入好科系的機會。

高三考生進入學測最後衝刺，楊璦慈建議這個階段不要盲目讀書，可以鎖定目標科系採計科目，分析科系最低錄取分數和自己的目標，確保設定的科系既符合興趣、也在可達成範圍內。考生的弱勢科目如果採計不多，完成基本的題型即可，別讓該科拖垮整體準備進度。

在考前一個月，應先做完歷屆學測考古題，楊璦慈強調，學測準備的黃金法則是「發揮長處、穩住基礎」，別讓難題耗盡精力，為了攻克艱深題目，反而忽略了最有機會拿分的地方。

楊璦慈觀察，英文是「CP值最高的科目」，99％的好大學與科系都躲不掉英文門檻，如果還剩一個月，建議至少將英文提升到均標。英文最基本就是背單字，每天背100個或200個單字，計時寫題目，每篇閱讀測驗文章加答題最多8分鐘。

楊璦慈表示，學測的原則是「先求有、再求好」，可以設定一個「安全目標」以降低心理壓力，確保自己有穩固的選擇，同時保留衝刺的空間。

最後，楊璦慈呼籲考生在最後一個月穩定身心、與壓力和平共處，除了專注眼前能做的，更要建立規律的生活節奏，像是固定的作息、飲食和運動習慣有助於穩定情緒，讓大腦和身體保持最佳狀態。壓力分為兩種，適度的壓力可以激發潛能，過大的壓力反而會讓人無法專注，甚至導致自信心崩潰。

114學測

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