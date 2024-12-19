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114學測整理包／申請入學校系參採1科創新高 必考重點、考試日程一次看
114學年新型學測將於明（2025）年1月18（六）、19（日）、20（一）日共三天舉行，考試科目包括國文、英文、數學 A、數學 B、社會、自然共6科、7節次。受少子化影響，不少大學校系在繁星推薦、申請入學管道調整參採114年學測科目，其中在申請入學階段僅參採1科的校系更是創下3年新高。
114學年度繁星推薦、申請入學提供招生名額合計為1萬5689個、5萬854個，雙雙較113學年度減少283個、645個。繁星推薦招生參採學測科目數以3科最多，約占總校系數47%；其次是參採4科519個校系，約占總校系數30%。
申請入學參採學測科目數同樣以3科最多，約占總系組數36%；其次是參採2科共584個校系，約占總系組數27%。而全部僅參採1科的學系則高達294個，創下3年新高，以167系看國文1科最多、51校系只參採社會，44校系只參採英文。
學測7科攻略
|國文
|國寫
|英文
|數A
|數B
|社會
|自然
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