114學測整理包／申請入學校系參採1科創新高 必考重點、考試日程一次看

114學年新型學測將於明（2025）年1月18（六）、19（日）、20（一）日共三天舉行，考試科目包括國文、英文、數學 A、數學 B、社會、自然共6科、7節次。受少子化影響，不少大學校系在繁星推薦、申請入學管道調整參採114年學測科目，其中在申請入學階段僅參採1科的校系更是創下3年新高。

114學測倒數

114學年度繁星推薦、申請入學提供招生名額合計為1萬5689個、5萬854個，雙雙較113學年度減少283個、645個。繁星推薦招生參採學測科目數以3科最多，約占總校系數47%；其次是參採4科519個校系，約占總校系數30%。

申請入學參採學測科目數同樣以3科最多，約占總系組數36%；其次是參採2科共584個校系，約占總系組數27%。而全部僅參採1科的學系則高達294個，創下3年新高，以167系看國文1科最多、51校系只參採社會，44校系只參採英文。

》》「繁星推薦」招生校系參採學測科目這裡查

》》「申請入學」招生校系參採學測科目這裡查

114年學測考試日程。圖／翻攝自大考中心簡章

114年學測測驗範圍。圖／翻攝自大考中心簡章

國文、國寫、英文、數學、社會、自然歷屆試題

【114學測重要日程總整理 歷屆五標一次看】

【大學入學考試中心】