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114學測整理包／申請入學校系參採1科創新高 必考重點、考試日程一次看

聯合新聞網／ udn文教
114升大學學測即將登場，圖為考場示意圖。記者許正宏／攝影
114升大學學測即將登場，圖為考場示意圖。記者許正宏／攝影

114學年新型學測將於明（2025）年1月18（六）、19（日）、20（一）日共三天舉行，考試科目包括國文、英文、數學 A、數學 B、社會、自然共6科、7節次。受少子化影響，不少大學校系在繁星推薦、申請入學管道調整參採114年學測科目，其中在申請入學階段僅參採1科的校系更是創下3年新高。

114學測倒數

114學年度繁星推薦、申請入學提供招生名額合計為1萬5689個、5萬854個，雙雙較113學年度減少283個、645個。繁星推薦招生參採學測科目數以3科最多，約占總校系數47%；其次是參採4科519個校系，約占總校系數30%。

申請入學參採學測科目數同樣以3科最多，約占總系組數36%；其次是參採2科共584個校系，約占總系組數27%。而全部僅參採1科的學系則高達294個，創下3年新高，以167系看國文1科最多、51校系只參採社會，44校系只參採英文。

》》「繁星推薦」招生校系參採學測科目這裡查

》》「申請入學」招生校系參採學測科目這裡查


114年學測考試日程。圖／翻攝自大考中心簡章
114年學測考試日程。圖／翻攝自大考中心簡章

114年學測測驗範圍。圖／翻攝自大考中心簡章
114年學測測驗範圍。圖／翻攝自大考中心簡章


學測7科攻略

國文

國寫

掌握知性情意題評分原則 試題解析、佳作範本一次看

英文

人工智慧、美國大選…時事閱讀練素養 試題方向解析全掌握

數A

數B

社會

試題趨勢及時事總整理 圖解美總統大選、市長罷免案必看

自然

重點時事圖表、科普新知大補帖 量子電腦、碳費徵收一次看懂

 


國文、國寫、英文、數學、社會、自然歷屆試題


【114學測重要日程總整理 歷屆五標一次看】

【大學入學考試中心】

114年考試重要行事曆。圖／翻攝自大考中心簡章
114年考試重要行事曆。圖／翻攝自大考中心簡章

114學測 申請入學 繁星 考題

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