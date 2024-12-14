高中英聽測驗二試登場 3萬考生應試
114學年高中英語聽力測驗第2次考試今天登場，有3萬28人報名，是歷年新低。考試時間全國統一於上午11時開始，中午12時結束，考試時間為1小時。
高中英聽一年舉辦2次，成績可擇優用於升學管道。114學年度第1次考試已於10月19日舉辦完畢，共有9萬6463人報名，創下近12年新低紀錄；第2次考試訂於今天舉行，3萬28人報名，全國共有30個考區、43個分區、901個試場。
大考中心提醒，考生應攜帶應試有效證件正本（身分證、有照片的健保卡、汽機車駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證）應試。
如未持應試有效證件正本，經監試人員查核並確認為考生本人無誤，仍會准許應試，若未在當節考試結束鈴聲響畢前，將應試有效證件正本送達考（分）區試務辦公室或試場，將依違規處理辦法扣減該節成績。
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