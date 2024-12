114學測英文科／人工智慧、美國大選…時事閱讀練素養 試題方向解析全掌握

114年學測將於明年1月18(六)至20日(一)登場,英文為第二天的首項考科,《聯合新聞網》整理了考前衝刺資源,包含統整今年學測出題方向及解題關鍵的「考題趨勢分析」、同時掌握閱讀素養與國際時事的「紐時賞析」,將考科重點一次提供給您!

114年學測考試日程。圖/大考中心114年學測簡章

目錄:考題趨勢分析|紐時賞析

● 考題趨勢分析:選擇題

觀察113年的學測英文考題,師生普遍認為難易度適中,試題具跨領域整合、靈活多元,並重視長篇閱讀和閱讀技巧的運用,呼應課綱重視閱讀素養,同時也著重篇章功能的應用。考生可參考近年出題趨勢、方向做準備。

・113學測英文/比模擬考簡單!閱讀「這一題」考生齊喊難

考生普遍反應英文考題難易度中等,較模擬考簡單、與考古題難易相當。考生表示,閱讀最後一篇談冰島“100% Fish,”經濟利用環境永續,有鑑別度、不好找單字。

閱讀最後一篇談冰島“100% Fish,”經濟利用環境永續,考生認為具鑑別度。圖/取自大考中心試題

・113學測英文/考生:克漏字有難度 閱讀「1道題」似曾相識好驚喜

台中一中受訪考生表示,此次閱讀題較難,尤其「克漏字」必須上下文了解之後才填寫。考題內容包括黃石公園的起源來自一名插畫家的作品;魔鬼粘的運用,這道題有的學生很驚喜,因為國小有教科書版本曾經讀過,似曾相識,了解題意。

・113學測英文/選文多來自網路或新聞 日本311地震、民俗文化都入題

審題教師透過書面資料指出,今年試題選文多來自網路文章或新聞報導,取材貼近生活,例如身材保持、兵役義務、日本311地震後出現助人熬過悲慟的風中電話、受傷後不能運動的迷思等。

審題教師提到,今年試題重視長篇閱讀和閱讀技巧的運用,呼應課綱重視閱讀素養,同時也著重篇章功能的應用,例如文意選填主題有關死亡,有許多字詞指稱死者,卻很少重複。

● 考題趨勢分析:非選擇題

113年學測英文的非選擇題,中譯英以選舉作為主題,作文則要考生藉由三張青少年常見的困擾示意圖,擇一描述其想解決的問題,並與AI機器人小幫手分工合作解決。

・113學測英文/中譯英考選舉「接地氣」、圖片寫作拿高分勝在2關鍵

台北市教師解題團分析,113年學測英文的中譯英多是和選舉相關情境,非常「接地氣」,是學生熟悉的畫面外,加上句型簡單,其中「希望展現對在地文化與習俗的尊重」一句,幾年前指考亦可見相關句型考法,寫過考古題應能穩穩得分。

至於英文作文,考法仍是學生習慣的圖片寫作,考生要從三張圖片中找到自身有共鳴的情境,或檢索哪一個情境有較多單字可使用,學生若想得高分,可以選擇較好發揮的圖片項目、擅加運用詞彙,才能將心境寫得淋漓盡致。

113學測英文作文是學生習慣的圖片寫作,考生要從三張圖片中找到自身有共鳴的情境。圖/取自大考中心試題

・113學測英文/中譯英不少學生拼錯字 作文貼近學生生活經驗

大考中心公布英文非選擇題評分原則,英文非選問卷召集人賴惠玲說,在中譯英的作答上,不少考生對於詞彙的語意及使用,以及基本文法、英文拼字仍有加強的空間。作文方面,主題貼近學生生活經驗,考驗文字表達、細節描述以及創意與邏輯思考能力。

賴惠玲指出,英文作文根據內容、組織、文法句構、詞彙拼字4個項目給分,字數明顯不足扣總分1分。作文評分的原則著重考生能否運用所用詞彙、句構,全篇作文會根據內容是否具體完整,組織是否重點分明有連貫性,句構語法及用字能否適切,以及拼字和標點符號是否使用得當來做評閱的標準。

● 紐時賞析

Even Tesla, the leading producer of electric cars, has changed its plans because it no longer expects sales to grow 50% a year; its global sales fell 6.6% in the first six months of the year. The company has slowed plans to build an electric-car factory in Mexico and canceled a meeting in April between its CEO, Elon Musk, and the Indian prime minister, Narendra Modi, to discuss a new plant in that country.

即使是主要電動車生產商特斯拉都改變計畫,因為該公司不再預期銷量一年會成長50%;其全球銷量在今年前六個月下滑6.6%。該公司已延緩在墨西哥建造電動車工廠的計畫,並取消執行長馬斯克和印度總理莫迪四月的會面,那次會面原本要討論在印度興建新廠。(繼續閱讀…)

While the use of AI has exploded in the West, much of the rest of the world has been left out of the conversation since most of the technology is trained in English. AI experts worry that the language gap could exacerbate technological inequities and that it could leave many regions and cultures behind.

儘管西方人工智慧使用量激增,世界其他許多地方卻被排除在對話外,因為這項科技大部分以英語訓練。人工智慧專家憂心,語言鴻溝可能加劇科技不平等,也可能將許多地區和文化拋在後頭。(繼續閱讀…)

In the weeks since former President Donald Trump was targeted in an assassination attempt and Kamala Harris replaced President Joe Biden as the Democratic nominee, adding Tim Walz to the ticket, conspiracy theories have surged. The claims were pushed by pundits and politicians like Rep. Marjorie Taylor Greene, a Republican known for promoting far-right conspiracy theories, who represents part of Fall’s jurisdiction.

自從前總統川普成為一樁刺殺案的目標,以及賀錦麗取代拜登總統成為民主黨提名人,加上選擇副手華茲,幾周來陰謀論激增。這些說法是由專家和眾議員格林等政治人物推動。格林是個以宣揚極右派陰謀論聞名的共和黨人,代表福爾的選區。(繼續閱讀…)

Even physicians have weighed in on the shortcomings of BMI. The American Medical Association warned last year that BMI is an imperfect metric that doesn’t account for racial, ethnic, age, sex and gender diversity. It can’t differentiate between individuals who carry a lot of muscle and those with fat in all the wrong places.

甚至醫師也開始討論BMI的缺點。美國醫學會去年警告,BMI是不完美的指標,其並未考慮種族、族群、年齡、性別與性別多元化,也無法辨別個體是擁有大量肌肉,還是脂肪都囤積在錯誤的地方。(繼續閱讀…)

Major U.S. retailers including Amazon and Walmart have been quietly exploring shifting toward a business model that would ship more goods directly to consumers from Chinese factories and require fewer U.S. workers in retail stores and logistics centers.

包括亞馬遜、沃爾瑪等主要美國零售商,一直默默探索轉向一種新商業模式,由中國大陸工廠直接向消費者運送更多商品,減少零售店與物流中心的美國勞工數。(繼續閱讀…)

To outside observers, Ukraine’s slow but steady retreat from the Donbas region, the main theater of the war today, may seem to signal the beginning of the endgame, with Russia firmly gaining the upper hand on the battlefield, leveraging its overwhelming advantage in manpower and firepower.

對於外部觀察家而言,烏克蘭緩慢但持續撤離當前主戰場頓巴斯地區,似乎顯示終局的開始;俄軍利用其兵力和火力的壓倒性優勢,在戰場上穩定占上風。(繼續閱讀…)