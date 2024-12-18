114學測國寫／掌握知性情意題評分原則 考題解析、佳作範本一次看

114年學測將在明（2025）年的1月18、19、20日舉行，其中，國語文寫作能力測驗（以下簡稱國寫）為第二天的壓軸考科，考試時間15：20至16：50，共90分鐘。《聯合新聞網》以113年學測的國寫題目為例，為考生統整佳作範本及測驗評分的重點解析，掌握國寫奪分關鍵！

114年學測考試日程。圖／大考中心114年學測簡章





一、知性題——說明「標籤」概念使用在人身上的正、負面作用及對其現象的看法

入闈高中教師指出，第一大題聚焦在「標籤」現象，要求考生根據兩篇觀點互異的文本，精要並陳標籤概念使用在人身上的正面與負面作用，測驗歸納訊息與統整比較能力，並要考生說明自己的看法，評量觀察與思辨的能力，考生可舉適當事例加以發揮。

建國中學教師盧宜安分析，題目引文如同考生的撰文「鷹架」，標籤正面意上可將事情簡化、產生正面引導；負面效應則是讓被標籤者縮限於刻板印象。第二題考生則不能只點出引文，必須進一步結合親身實例，闡述貼標籤下的正面或負面狀況，甚至必須提出省思，近一步發揮深層意涵，才有望拿下好分數。

國文老師林明進指出，第一大題第2小題要求400字，且針對「貼標籤」和「被貼標籤」2個主題都要做一定的論述，合理安排是分成4個段落，開頭和結尾各2行，中間2段敘述貼標籤跟被貼標籤。在字數的限制下舉例要簡短、突出、鮮明，評論要精簡、扼要、有特色，對多數學生來講難度不高，文字處理得好不好將決定成績高低。

二、情意題——「縫隙的聯想」

中山女高教師黃月銀分析，113年學測國寫題目平易近人，得分關鍵在於能否透寫細節，如為何尋找人生中的縫隙、如何喚醒過去窒息的記憶，從單一事件出發，進而提升到省思、感悟層次，建議需有一爬升轉折，形同「開低走高」的況味書寫。

復興高中教師鄭慧敏建議考生喚醒生活經驗或見聞，以此切入題目設定，才能同情共感展開論述。學生須廣泛閱讀、思索，好好的認識世界，並感受世界的完美和缺憾，下筆時才容易「不吐不快」。

入闈教師提到，考生在作答「縫隙的聯想」時，如何定義人生的縫隙，將決定全文走向，人生的縫隙可以是空間或時間，也可以是人際關係、生活安排、生命情懷的選擇，人生的縫隙可以是主動創造，也可以是被動面對，還可能象徵短暫留白或喘息空間，題目深具啟發性。





．113學測國寫評分原則／縫隙的聯想 不少寫為分數熬夜

大考中心公布113年學測國寫評分原則，閱卷召集人陳昌明教授表示，第一大題（知性題）的第一小題是測驗學生的閱讀與擷取信息的能力，透過文本就能找到精確答案；第二小題要求考生說明對標籤現象的看法，想拿高分的考生需舉出適切事例。

第一大題與學生生活經驗呼應，反映素養命題的優點，讓學生很難「背一個東西，進考場就將它寫下」，透過生活經驗書寫，就可以寫得很好；第二大題「縫隙的聯想」（情意題），陳昌明說，須具體書寫對生命中縫隙的體悟，只要文章寫得好、結構嚴謹、情感表達深刻，分數就會高。





目錄：知性題範例｜情意題範例

知性題範例一、

知性題範例二、

知性題範例三、

知性題範例四、

知性題範例五、

知性題範例六、

情意題範例一、

情意題範例二、

情意題範例三、

情意題範例四、

情意題範例五、

情意題範例六、

※113年學測國寫作文範本：來源