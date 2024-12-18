114學測國寫／掌握知性情意題評分原則 考題解析、佳作範本一次看
114年學測將在明（2025）年的1月18、19、20日舉行，其中，國語文寫作能力測驗（以下簡稱國寫）為第二天的壓軸考科，考試時間15：20至16：50，共90分鐘。《聯合新聞網》以113年學測的國寫題目為例，為考生統整佳作範本及測驗評分的重點解析，掌握國寫奪分關鍵！
一、知性題——說明「標籤」概念使用在人身上的正、負面作用及對其現象的看法
入闈高中教師指出，第一大題聚焦在「標籤」現象，要求考生根據兩篇觀點互異的文本，精要並陳標籤概念使用在人身上的正面與負面作用，測驗歸納訊息與統整比較能力，並要考生說明自己的看法，評量觀察與思辨的能力，考生可舉適當事例加以發揮。
建國中學教師盧宜安分析，題目引文如同考生的撰文「鷹架」，標籤正面意上可將事情簡化、產生正面引導；負面效應則是讓被標籤者縮限於刻板印象。第二題考生則不能只點出引文，必須進一步結合親身實例，闡述貼標籤下的正面或負面狀況，甚至必須提出省思，近一步發揮深層意涵，才有望拿下好分數。
國文老師林明進指出，第一大題第2小題要求400字，且針對「貼標籤」和「被貼標籤」2個主題都要做一定的論述，合理安排是分成4個段落，開頭和結尾各2行，中間2段敘述貼標籤跟被貼標籤。在字數的限制下舉例要簡短、突出、鮮明，評論要精簡、扼要、有特色，對多數學生來講難度不高，文字處理得好不好將決定成績高低。
二、情意題——「縫隙的聯想」
中山女高教師黃月銀分析，113年學測國寫題目平易近人，得分關鍵在於能否透寫細節，如為何尋找人生中的縫隙、如何喚醒過去窒息的記憶，從單一事件出發，進而提升到省思、感悟層次，建議需有一爬升轉折，形同「開低走高」的況味書寫。
復興高中教師鄭慧敏建議考生喚醒生活經驗或見聞，以此切入題目設定，才能同情共感展開論述。學生須廣泛閱讀、思索，好好的認識世界，並感受世界的完美和缺憾，下筆時才容易「不吐不快」。
入闈教師提到，考生在作答「縫隙的聯想」時，如何定義人生的縫隙，將決定全文走向，人生的縫隙可以是空間或時間，也可以是人際關係、生活安排、生命情懷的選擇，人生的縫隙可以是主動創造，也可以是被動面對，還可能象徵短暫留白或喘息空間，題目深具啟發性。
大考中心公布113年學測國寫評分原則，閱卷召集人陳昌明教授表示，第一大題（知性題）的第一小題是測驗學生的閱讀與擷取信息的能力，透過文本就能找到精確答案；第二小題要求考生說明對標籤現象的看法，想拿高分的考生需舉出適切事例。
第一大題與學生生活經驗呼應，反映素養命題的優點，讓學生很難「背一個東西，進考場就將它寫下」，透過生活經驗書寫，就可以寫得很好；第二大題「縫隙的聯想」（情意題），陳昌明說，須具體書寫對生命中縫隙的體悟，只要文章寫得好、結構嚴謹、情感表達深刻，分數就會高。
知性題範例一、
評分說明：
以歷史人物周瑜為例，說明被貼標籤後形象的轉變。強調標籤雖非全然負面，但須謹慎應用。論點集中，文意貫串，見解明確。能說明標籤概念使用於人身上的正、負面作用，文辭暢達，表述清晰。點大圖
知性題範例二、
評分說明：
省思在追求效率的風氣下，貼標籤的利弊。舉張李德和、韓國金智英的故事，探討性別議題。脈絡清楚，析論精當。能說明標籤概念使用於人身上的正、負面作用，文辭順暢，條理分明。點大圖
知性題範例三、
評分說明：
舉鼎泰豐優質服務、盧安達屠殺事件為例，兼論標籤的正、反面作用。徵引名言佳句，敘述流暢，首尾呼應。能說明標籤概念使用於人身上的正、負面作用，陳述流暢，表達明確。點大圖
知性題範例四、
評分說明：
回溯一九五〇年代芭比娃娃的上市，以至今日電影重新詮釋的發展，說明創作者有意打破傳統性別標籤的寓意。思路清晰，見解深刻。能說明標籤概念使用於人身上的正、負面作用，文辭順暢，表述清晰。點大圖
知性題範例五、
評分說明：
以華人對性別與學科選擇的迷思為例，說明標籤所帶來的壓抑，並呼籲避免貼人標籤。層次清晰，文意貫串，舉例合宜。能說明標籤概念使用於人身上的正、負面作用，敘述明確，文辭順暢。點大圖
知性題範例六、
評分說明：
以速食社交的社會現象切入，舉新住民母親為例，描述被貼標籤的傷害，歸結應尊重每個人的本質。結構井然，情理兼備。能說明標籤概念使用於人身上的正、負面作用，表述清晰，文意通暢。點大圖
情意題範例一、
評分說明：
以「萬物都需要縫隙」總起全文，在回扣題幹中的「森林縫隙」後，切入個人的觀察和體驗。面對巨大的課業壓力，作者採取具體行動去尋找生命中的縫隙。經過大自然的洗禮，有如獲得重生，能夠繼續奮鬥下去。最後寫棕櫚樹下的青苗，用自然意象，回應主題。結構嚴謹，善用意象，寫景如繪，文采斐然。點大圖
情意題範例二、
評分說明：
開篇先回應題幹提問，繼而從個人生活經驗展開人生縫隙的探索與追求。內容從尋常生活翦影細致描摹，有時間的層遞，亦有空間的虛實交錯，也不忘自我提問，流淌作者從縫隙中對自我靈魂的省思。遣詞精鍊，富含多重感官意象，觀察視角充滿流動感。末段若能適度剪裁，簡潔收束，當更為不俗。點大圖
情意題範例三、
評分說明：
先透過〈桃花源記〉、〈赤壁賦〉、〈庖丁解牛〉等文，闡釋縫隙的意義，再以自己讀書計畫為例，指出因鎮日埋首書堆，忽略娛樂和人際互動，導致自己焦灼不安，而透過運動、冥想找到人生的縫隙，化解焦急徬徨的心情。能活用範文所學，結合個人生活經驗，首尾呼應，結構嚴謹，文辭暢達。點大圖
情意題範例四、
評分說明：
首先，指出森林需要縫隙，小丑魚、食品包裝亦然。接著，聯想人生也需要縫隙，並以自身高中生為例，指出在課業壓力、人際關係、容貌焦慮等煩惱之下，藉心愛的吉他找到喘息的縫隙，從而體悟縫隙是人生的綠洲。結合生活經驗與見聞，文兼雅俗，取材多元，結構完整。點大圖
情意題範例五、
評分說明：
首段呼應題幹破題，繼而舉自身熱愛的運動——跑步為例，再以練習的疲憊與徬徨，鋪陳無縫隙生活的煎熬。第三段因身體不適退出校隊，得以歇息，將縫隙的意義彰顯出來，並開展對逆境的正向表述。結尾與前文呼應，帶出體悟省思。以自己的生活為聯想題材，情意跌宕，文辭暢達，字跡明晰。點大圖
情意題範例六、
評分說明：
由森林的縫隙破題，強調縫隙雖小，卻不可或缺。接著描寫個人如何覓得獨享的縫隙，雖然僅是短短在歸途中的喘息，卻給自己生命的氧氣。繼而推開一層，由面對課業壓力覓取縫隙，想到漫漫一生中的青春歲月，恰是人生最美好的縫隙。最後以發光的青春作結，回應開頭的「彷彿若有光」。文勢綿延，層層遞進，章法不俗，文亦清新流暢。點大圖
※113年學測國寫作文範本：來源
看佳作》》點我看學科能力測驗歷屆佳作
練寫作》》點我看所有寫作教室
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言