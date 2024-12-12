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整理包／114年學測倒數！重要試務日期總整理 考程、歷屆五標一次看

聯合新聞網／ udn文教
114學年大學學科能力測驗將於114年1月18（六）、19（日）、20（一）日舉行，圖為考場示意圖。記者蘇健忠／攝影
114學年大學學科能力測驗將於114年1月18（六）、19（日）、20（一）日舉行，圖為考場示意圖。記者蘇健忠／攝影

114學年度學科能力測驗（下稱學測）將於114年1月18（六）、19（日）、20（一）舉行，距離考試剩不到40天，《聯合新聞網》整理了學測各階段重要試務日期及近3年五標，讓考生、讀者考試資訊一把抓，不錯過任何關鍵時刻。

學測成績主要作為「繁星推薦」與「申請入學」的依據，亦可作為「分發入學」使用。三項入學管道中，大學校系可依其學系發展與選才規劃，以學測考科成績作為繁星推薦檢定與比序、申請入學檢定、篩選與採計，以及分發入學檢定、採計；考生可自由選考。

目錄：學測重要日程學測考試科目＆考程學測測驗範圍歷屆五標


114年學測已於今（113）年11月12日報名截止。明（114）年1月6日將開放考生查詢應考資訊（含應試號碼、考試地點等）及公布試場分配表，待1月18至20日3天考試結束後，2月25、26日2天將公布成績，並以簡訊通知、寄發成績通知單。


考試科目：包括國文、英文、數學A、數學B、社會、自然共6科，考生可自由選考。其中國文考科分為兩節施測，分別為國文（一）「國語文綜合能力測驗（以下簡稱國綜）」、國文（二）「國語文寫作能力測驗（以下簡稱國寫）」。

114年學測考試日程。圖／大考中心114年學測簡章
114年學測考試日程。圖／大考中心114年學測簡章

考試時間：國文考科國綜、國寫節次各90分鐘；英文、數學A、數學B考科各100分鐘；社會、自然考科各110分鐘。


114年學測測驗範圍。圖／大考中心114年學測簡章
114年學測測驗範圍。圖／大考中心114年學測簡章

考科題型：可包括選擇題型（單選題、多選題）、選填題型（僅數學A、數學B）、混合題型或非選擇題型。混合題型是指同時包含選擇（填）題與非選擇題的題型，為題組形式。國寫的題型全為非選擇題。

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※欲看詳細考試規章、細則，請見大考中心114年學測簡章

114學測 申請入學 科系 繁星

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