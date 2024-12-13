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藍擬封殺7位大法官被提名人 綠委遺憾：政治凌駕一切

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

大法官人事同意權將在24日立法院會投票，傳出國民黨團因被提名人的廢死傾向，擬全數封殺7位被提名人。 民進黨立院團幹事長吳思瑤表示，希望在野黨立委回歸專業理性，還沒投票就揚言封殺，這是政治凌駕一切，令人遺憾。

賴清德總統8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位為司法院大法官人選。立法院日前審查完畢，將在24日進行人事同意權案投票表決。傳國民黨團擬全數封殺7位大法官被提名人。

吳思瑤表示，這次大法官人事同意權審查延宕70多天，這是前所未見，也創下歷史，希望在野黨立委回歸專業、理性，針對被提名人是否適任進行審查，如果一再用政黨立場凌駕一切，令人感到遺憾。

民進黨立委賴瑞隆說，當行政權跟立法權出現產生問題或司法體系出問題時，大法官會議是最後仲裁角色，更憲法守護者，如果憲法法庭都被癱瘓，國家亂象會持續發生，自由民主體制會被質疑，希望國民黨以國家跟人民為念，不要惡意杯葛，把7位大法官被提名人全數否決掉。

賴瑞隆認為，在野黨對大法官被提名人有質疑，可以個別提出意見，若7位大法官被提名人全部被封殺，這是傷害國家體制跟大法官運作，絕非國家之福，也非人民期待，希望國民黨立委以國家為重，適合人選應該留下，不適合人選可以投不同意票，而非全面封殺。

吳思瑤 國民黨 大法官 民進黨 賴瑞隆

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