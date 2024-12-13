冷眼集／操守打問號 綠友友法官一一現形

賴清德總統上任首份大法官名單，一公布即被評價為史上最差，而七位大法官被提名人經過立法院一周審查後，「綠友友」立場一一現形，面對立委質問廢死議題時，還有被提名人回答迂迴、不願正面表態，又如何說服民眾足以勝任「憲法守護者」角色？

立法院一連三天審查大法官人事案，首先登場的是司法院長被提名人張文貞，對死刑看法不願正面表態，先是不回答白營問卷中關於廢死的問題，到了備詢台，不斷重覆憲法法庭所宣判的「死刑合憲」，還強調終極廢死非急迫議題，搬出大法官釋憲，有意掩飾其偏向廢死的立場。

被在野黨質疑「政治變色龍」的姚立明，在死刑議題上回答支持死刑，但應給予判決死刑的人較嚴格的條件，此番言論正是外界所批評的「實質廢死論」。姚立明巧辯回應，骨子裡仍是服膺執政黨立場。

七位大法官除被提名人王碧芳反對廢死外，其餘均附和民進黨廢死立場，不管是廖福特的二階段廢死論，還是何賴傑稱基本態度是反對死刑，都已預告了若名單通過，憲法法庭天秤將進一步往廢死傾斜；陳運財提及廢死議題，更直言「民意並不拘束大法官」。

固然大法官審理案件必須超然獨立，但並不代表大法官可不顧一般民眾對法律的認知情感；否則大法官人事同意權，又何需經過民意代表立委審查呢？

這批大法官被提名人操守也大有問號，姚立明從政橫跨多個政黨，投奔綠營後隨即被提名司法院副院長，卻又稱這不算酬庸，得了好處又賣乖。

廖福特家族經營違法停車場，連民眾都知道上網留言「這家後台很硬，是民進黨廖姓仲裁會主委」，早非一句「沒有黨證」就能自清。

劉靜怡則是「卡管大將」，也讓人聯想與獲得提名不無連結。

綜觀七位人選，爭議最多、意識形態最一致成了共同交集，大法官是守護憲政最後一道防線，立院是否要讓這份名單過關？很快就會有答案。