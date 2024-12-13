7位大法官被提名人 4人喊廢死

立法院昨天最後一天審議大法官被提名人同意權案，在野黨立委仍持續關切廢死議題。大法官被提名人廖福特昨表態主張分二階段廢死，第一階段限縮到嚴謹的範圍，下一階段則是邁向廢除死刑；大法官被提名人劉靜怡表示，個人理念是走向沒有死刑的國家。

立法院從十日起一連三天舉行全院委員會審查大法官人事案，昨天完成七位被提名人的審查，預定本月廿四日行使同意權投票。

統計七位大法官被提名人中，僅有被提名人王碧芳明確表達支持死刑、被提名人姚立明支持死刑但必須給與嚴格條件、被提名人張文貞不表態，其餘人立場均為支持廢死。

昨日立法院審查被提名人廖福特、劉靜怡，其中廖福特曾任中天撤照案鑑定人，還是現任民進黨仲裁委員會主委，他一上台報告就先自清「未入黨也未參與黨務」；劉靜怡則參與過「拔管案」。兩名被提名人角色備受質疑，在野黨立委昨也火力全開。

國民黨立委楊瓊瓔高分貝詢問廖福特，憲判字第八號出來後，現在仍堅定支持廢死嗎？廖福特坦言，目前台灣社會有非常多民眾支持死刑，而他主張廢死可分為兩個階段，第一階段限縮到嚴謹的範圍，下一階段邁向廢除死刑。

民眾黨立委林憶君昨也關切，劉靜怡是否支持廢除死刑？

劉靜怡則明確表態，個人的理念是主張台灣應走向沒有死刑的國家，還對憲判字第八號死刑合憲感到遺憾，認為釋憲內容有沒講清楚的地方，國家現行被害人機制做得不夠好。

立法院全院委員會昨天審查司法院大法官被提名人廖福特。記者林伯東／攝影

廖福特被爆逃漏稅

除了廢死議題外，國民黨立委徐巧芯昨有備而來，在質詢台上秀出廖福特家族土地照片，爆料廖福特出租土地給業者經營洗車場涉嫌逃漏稅，更違規經營停車場；廖福特當場愣住、語氣支支吾吾地說，「不清楚細節」，他之後會再了解。

藍營立委陳玉珍、徐巧芯等人也輪番質疑劉靜怡曾涉及卡管案，質問她對於二○一八年台灣大學校長遴選事件的看法？劉靜怡說，她支持大學自治，但是教育部須要有適法性監督。

由於劉靜怡曾痛批現任民進黨立委王義川利用基地台人流分析的行為是「蠢到爆表的地步！」林憶君昨詢問所言是否為真心話？劉靜怡不改大砲性格、大方承認是真心話，林憶君聽了接續質疑，劉也曾批評政務委員陳時中擔任衛福部長時防疫不力？劉靜怡也承認，當時許多作法不恰當。