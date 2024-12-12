翁曉玲問「卡管案」 劉靜怡：相信教育部核定過於倉促

立法院全院委員會今審查大法官人事同意權案，國民黨立委翁曉玲質詢司法院大法官被提名人劉靜怡，對2018年國立台灣大學校長遴選事件看法，劉靜怡說，當時代理校長也很努力維持台大運作。至於是否質疑教育部不該核定管中閔任台大校長？劉靜怡回，「她相信那個時候的核定是過於倉促。」

2018年1月5日台大校長遴選委員會選出管中閔任新校長，但教育部認定遴選程序有瑕疵，引發後續爭議。翁曉玲今問此事表示，當年遴選風波案中，台大有一段時間沒有正式校長，劉靜怡作為台大教授，認為是否對台大校務有影響。劉靜怡說，台大當時一直有代理校長，代理校長也很努力維持台大運作，「以我自己來講，我就一切如常」。

劉靜怡表示，大學的校長基本上要透過真正的大學自治方式選出來。至於翁曉玲問是否質疑教育部不該核定管中閔任校長，劉說，她相信那個時候的核定過於倉促。

翁曉玲補充，大學自治包含學術自由、教育自由、內部組織、人事自治，這都是大學自治的一環，「很遺憾沒有聽到妳支持大學自治」。劉靜怡則強調，她支持大學自治，但是教育部必須要有適法性監督。